Высшее техническое образование.

Опыт работы в рекламно-информационном издании. Написание статей, анонсов, обращений, а также в наполнении сайтов. Кроме того, в изготовлении баннеров, логотипов, иконок, полиграфии, обработке фотографий.

Ответственна, порядочна.

С уважением, Лариса

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