Высшее техническое образование.
Опыт работы в рекламно-информационном издании. Написание статей, анонсов, обращений, а также в наполнении сайтов. Кроме того, в изготовлении баннеров, логотипов, иконок, полиграфии, обработке фотографий.
Ответственна, порядочна.
С уважением, Лариса
Портфолио
- Листовка, афиша116 просмотров
- Афиша, вывеска108 просмотров
- Листовка112 просмотров
- Бланк письма Деда Мороза131 просмотр
- Без названия118 просмотров
- Кнопка для кулинарного сайта149 просмотров
- Кнопка для кулинарного сайта108 просмотров
- Кнопка для кулинарного сайта158 просмотров
- Кнопка для кулинарного сайта103 просмотра
- Без названия112 просмотров
- Без названия103 просмотра
- Без названия124 просмотра