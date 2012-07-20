larisa_vikt

Дизайн сайтов преимущественно по тематике строительства и дизайна
Ваши выгоды:
- разработка дизайна сайта в соответствие с его целями для наиболее эффективного решения поставленных задач;
- оптимизация дизайна под требования и запросы целевой аудитории;
- качественная проработка деталей;
- особое внимание созданию узнаваемого индивидуального стиля сайта.
Что будет для Вас сделано:
- PSD исходники заказных страниц сайта.
Что необходимо для сотрудничества:
- письменное ТЗ (что конкретно Вам нужно);
- предоплата 30%.
Скидки:
- при заказе дизайна двух сайтов одновременно - скидка 20%;
- при заказе дизайна более трех сайтов одновременно - скидка 30%;
- постоянным заказчикам (более трех заказов) - постоянная скидка 10%