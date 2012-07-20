larisa_vikt

Дизайн сайтов преимущественно по тематике строительства и дизайна

Ваши выгоды:

- разработка дизайна сайта в соответствие с его целями для наиболее эффективного решения поставленных задач;

- оптимизация дизайна под требования и запросы целевой аудитории;

- качественная проработка деталей;

- особое внимание созданию узнаваемого индивидуального стиля сайта.

Что будет для Вас сделано:

- PSD исходники заказных страниц сайта.

Что необходимо для сотрудничества:

- письменное ТЗ (что конкретно Вам нужно);

- предоплата 30%.

Скидки:

- при заказе дизайна двух сайтов одновременно - скидка 20%;

- при заказе дизайна более трех сайтов одновременно - скидка 30%;

- постоянным заказчикам (более трех заказов) - постоянная скидка 10%