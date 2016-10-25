larisa_z

Лариса Завалкевич larisa_z

 
43 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Написать тексты

    До 17.10 написать 20 текстов по 30грн. Тема: Одежда Объем 1 текста: описание 2000симв., тайтл до 70 симв., дискрипшн - до 250 симв. В тексте и дискрипшн по 2 ключа ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написать статьи для блогов

    $65

    Написать продающие статьи для блоговТема: Реализация имущества должников В статье используется 3 анкора Объем статьи: до 2000 симв. без пробелов + тайтл до 70симв.+дискрипшн до 200 симв. Стоимость: 1 статья - ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Написать статьи для блогов

    $1760

    Написать продающие статьи для блогов Тема: Финансы и Кредиты В статье используется 3 анкора Объем статьи: 2000 симв. без пробелов + тайтл до 70симв.+дискрипшн до 200 симв. Стоимость: 1 статья - ...

    Продающие текстынет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • SEO-статьи

    До 30.09 написать 50 текстов (можно 70шт.) Объем 1 текста: описание 2000симв., тайтл до 70 симв.,  дискрипшн - до 250 симв. Ключи предоставляем Уникальность не менее 96%. Цена за 1 текст ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад