Имя Лариса

Фамилия Синявская

Город Винница

Страна Украина

Вораст 22 года

Родной язык(и) Украинский, Русский

Язык перевода 1 Немецкий

Язык перевода 2 Английский

Области специализации(тематика выполняемых переводов) Тематика любая

Находились ли Вы в языковой среде? Да находилась работала переводчиком

Желаемая оплата Расчитываю на хорошее предложение

Готовы ли Вы выполнить небольшой пробный перевод? да

Образование Высшее полное, преподаватель английского и немецкого языка и литературы.

Основное место работы сейчас (должность, период) Переводчик 10 месяцeв