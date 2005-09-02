Имя Лариса
Фамилия Синявская
Город Винница
Страна Украина
Вораст 22 года
Родной язык(и) Украинский, Русский
Язык перевода 1 Немецкий
Язык перевода 2 Английский
Области специализации(тематика выполняемых переводов) Тематика любая
Находились ли Вы в языковой среде? Да находилась работала переводчиком
Желаемая оплата Расчитываю на хорошее предложение
Готовы ли Вы выполнить небольшой пробный перевод? да
Образование Высшее полное, преподаватель английского и немецкого языка и литературы.
Основное место работы сейчас (должность, период) Переводчик 10 месяцeв