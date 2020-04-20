larkinkate

Екатерина larkinkate

 
29 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Человек способен на абсолютно всё.

Привет, меня зовут Катя и я могу выполнить любую твою задачу, о которой ты меня попросишь.

Какими же навыками я владею? 

  • В моем распоряжении знания любого приложения для обработки картинок/фотографий и полное знакомство с Photoshop, а так же программ для обработки видео, например, Sony Vegas.

  • Занимаюсь созданием логотипов для фирм, а так же проработаю фирменный знак.
  • Дизайном пабликов, групп в вк, а так же Youtube-каналов.
  • Обработаю любое фото, отретуширую.
  • Имеется опыт в создании чек-листов.
  • Любые манипуляции, связанные с созданием и обработкой.
 2. Написание текстов.

  • Рекламный текст.
  • Продающий текст.
  • Стихотворения/прозы/эссе.
  • Копирайтинг.
  • Транскрибация.
  • Корректив текста.
  • Посты для заполнения страниц.
  • Составление заданных таблиц и графиков.
3. Готова обучаться всему заново или чему-нибудь новому. Вообще умею все, не имею ограничений.

Цены за мою работу исключительно договорные. Принимаю оплату на Webmoney, но так же можем обговорить способ оплаты.