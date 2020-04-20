larkinkate

Человек способен на абсолютно всё.
Привет, меня зовут Катя и я могу выполнить любую твою задачу, о которой ты меня попросишь.
Какими же навыками я владею?
- В моем распоряжении знания любого приложения для обработки картинок/фотографий и полное знакомство с Photoshop, а так же программ для обработки видео, например, Sony Vegas.
- Занимаюсь созданием логотипов для фирм, а так же проработаю фирменный знак.
- Дизайном пабликов, групп в вк, а так же Youtube-каналов.
- Обработаю любое фото, отретуширую.
- Имеется опыт в создании чек-листов.
- Любые манипуляции, связанные с созданием и обработкой.
- Рекламный текст.
- Продающий текст.
- Стихотворения/прозы/эссе.
- Копирайтинг.
- Транскрибация.
- Корректив текста.
- Посты для заполнения страниц.
- Составление заданных таблиц и графиков.
Цены за мою работу исключительно договорные. Принимаю оплату на Webmoney, но так же можем обговорить способ оплаты.
Действие аккаунта приостановлено!