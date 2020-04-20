larkinkate

Человек способен на абсолютно всё.

Привет, меня зовут Катя и я могу выполнить любую твою задачу, о которой ты меня попросишь.

Какими же навыками я владею?

В моем распоряжении знания любого приложения для обработки картинок/фотографий и полное знакомство с Photoshop , а так же программ для обработки видео, например, Sony Vegas.

Занимаюсь созданием логотипов для фирм, а так же проработаю фирменный знак.

Дизайном пабликов, групп в вк, а так же Youtube-каналов.

Обработаю любое фото, отретуширую.

Имеется опыт в создании чек-листов.

Любые манипуляции, связанные с созданием и обработкой.

Рекламный текст.

Продающий текст.

Стихотворения/прозы/эссе.

Копирайтинг.

Транскрибация.

Корректив текста.

Посты для заполнения страниц.

Составление заданных таблиц и графиков.

Цены за мою работу исключительно договорные. Принимаю оплату на Webmoney, но так же можем обговорить способ оплаты.