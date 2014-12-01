larooshka

Лариса larooshka

 
43 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Аудио запись и монтаж. Видеомонтаж. Коучинг, Психологческая помощь

Озвучка аудио- и видеороликов (пример https://yadi.sk/d/1jdvWfrOc5De2 )

Запись песен - женский вокал (пример https://yadi.sk/d/Ka-yqKU-btK8A)

видео монтаж, создание открыток (пример https://yadi.sk/i/e4AzHjyWcuPA5)

Коучинг, психологическое консультирование (сертифицированный специалист)

Аудиомонтаж
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Видеомонтаж
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Музыка и Звуки
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Озвучивание
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга