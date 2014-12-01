Аудио запись и монтаж. Видеомонтаж. Коучинг, Психологческая помощь
Озвучка аудио- и видеороликов (пример https://yadi.sk/d/1jdvWfrOc5De2 )
Запись песен - женский вокал (пример https://yadi.sk/d/Ka-yqKU-btK8A)
видео монтаж, создание открыток (пример https://yadi.sk/i/e4AzHjyWcuPA5)
Коучинг, психологическое консультирование (сертифицированный специалист)
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Аудиомонтаж
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$5/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Видеомонтаж
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Музыка и Звуки
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Озвучивание
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга