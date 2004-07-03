ТАРГЕТОЛОГ

Я - начинающий таргетолог. На данный момент я прохожу дорогой и узко-специализированный курс по рекламе в instagram от специалиста, который продвигает Леруа Мерлен, Правительство Москвы и работает с миллионами рублей рекламного бюджета. На этот курс мне нужен проект, которому я БЕСПЛАТНО буду настраивать рекламу и внедрять все самые продвинутые фишки, просто ради опыта. Денег за работу на первое время брать не буду. Всё, что нужно от вас:-30-60 минут свободного времени, чтобы обсудить, что продвигаем-3000-5000 рекламного бюджета, чтобы уже получить первых клиентов