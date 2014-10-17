las7

Лырмин Александр las7

 
42 годаРоссия/Санкт-Петербург
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
программирование на php; вёрстка, дизайн сайтов; jquery; битрикс; bitrix

Здравствуйте!

Я программист и юзабилити аудитор, работал в крупных агентствах. Имею высшее образование по специальности "Математика и информатика". Работаю без посредников, только напрямую с заказчиком. Всегда открыт к взаимовыгодному сотрудничеству.

На все выполненные работы гарантия 1 год.

1. Услуга под ключ;

2. Оплачиваете только за результат;

3. Продающие посадочные страницы (Landing Page);

4. Увеличиваю продажи сайтов;

5. Создаю рекламные кампании в Google.Adwords, Яндекс.Директ;

6. Работаю ответственно и профессионально;

7. Люблю выполнять сложные задачи.

PHPДизайн сайтаjQueryБитриксСайт на Битрикс
Портфолио
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HTML-верстка
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$30/час
от $15от 1 часа
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
$30/час
от $30от 1 часа
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
$30/час
от $300от 10 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$30/час
от $300от 5 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$30/час
от $30от 1 часа
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
$30/час
от $30от 1 дня
нет рейтинга
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