программирование на php; вёрстка, дизайн сайтов; jquery; битрикс; bitrix

Здравствуйте!

Я программист и юзабилити аудитор, работал в крупных агентствах. Имею высшее образование по специальности "Математика и информатика". Работаю без посредников, только напрямую с заказчиком. Всегда открыт к взаимовыгодному сотрудничеству.

На все выполненные работы гарантия 1 год.

1. Услуга под ключ;

2. Оплачиваете только за результат;

3. Продающие посадочные страницы (Landing Page);

4. Увеличиваю продажи сайтов;

5. Создаю рекламные кампании в Google.Adwords, Яндекс.Директ;

6. Работаю ответственно и профессионально;

7. Люблю выполнять сложные задачи.