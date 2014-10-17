программирование на php; вёрстка, дизайн сайтов; jquery; битрикс; bitrix
Здравствуйте!
Я программист и юзабилити аудитор, работал в крупных агентствах. Имею высшее образование по специальности "Математика и информатика". Работаю без посредников, только напрямую с заказчиком. Всегда открыт к взаимовыгодному сотрудничеству.
На все выполненные работы гарантия 1 год.
1. Услуга под ключ;
2. Оплачиваете только за результат;
3. Продающие посадочные страницы (Landing Page);
4. Увеличиваю продажи сайтов;
5. Создаю рекламные кампании в Google.Adwords, Яндекс.Директ;
6. Работаю ответственно и профессионально;
7. Люблю выполнять сложные задачи.
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