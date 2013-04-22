Графика, дизайн, логотипы, буклеты, бигборды и др. От креатива до ретро.
В сфере дизайна, графики, полиграфии 18 лет. Десять лет работы дизайнером в общественном фонде. Любые ваши пожелания в разработке, создании, оформлении, оптимизации файла будут воплощены в жизнь. KVL
Портфолио
- Благодарственное письмо. Эскиз заказа.879 просмотров
Фирменный стиль
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от $75
от 14 дней
#1568
Дизайн продукции
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от $50
от 10 дней
#1882
Наружная реклама
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от $70
от 10 дней
#1918
Логотипы и Знаки
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от $70
от 10 дней
#4859