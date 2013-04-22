Графика, дизайн, логотипы, буклеты, бигборды и др. От креатива до ретро.

В сфере дизайна, графики, полиграфии 18 лет. Десять лет работы дизайнером в общественном фонде. Любые ваши пожелания в разработке, создании, оформлении, оптимизации файла будут воплощены в жизнь. KVL