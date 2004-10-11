ФИО: Кузнецов Виталий Александрович
Должность: Программист PHP&MySQL
З/п: 6000 руб/месяц
Образование: среднее специальное
Квалификация по диплому: техник-программист
Опыт работы: 2 года
Образование: 2000-2004гг ГОУ СПО Пензенский Государственный Приборостроительный Колледж
специальность: программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем.
Квалификация: техник-программист
Опыт работы: 01-10-2003 - 10-10-2004 гг КА "Омега плюс"
разработка и поддержка сайтов, администрирование сети
11-10-2004 - настоящее время ООО "Бизнес Спектр"
кодирование web-сайтов с использованием php&MySql технологий, а также с использованием шаблонизатора smarty.