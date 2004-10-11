ФИО: Кузнецов Виталий Александрович

Должность: Программист PHP&MySQL

З/п: 6000 руб/месяц

Образование: среднее специальное

Квалификация по диплому: техник-программист

Опыт работы: 2 года

Образование: 2000-2004гг ГОУ СПО Пензенский Государственный Приборостроительный Колледж

специальность: программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем.

Квалификация: техник-программист

Опыт работы: 01-10-2003 - 10-10-2004 гг КА "Омега плюс"

разработка и поддержка сайтов, администрирование сети

11-10-2004 - настоящее время ООО "Бизнес Спектр"

кодирование web-сайтов с использованием php&MySql технологий, а также с использованием шаблонизатора smarty.