Основная специальность разработка telegram чат-ботов на python + базы данных.Занимаюсь этим более 9-ти месяцев.Не работаю 7 лет,не скрываю,но всегда д

Основная специальность разработка telegram чат-ботов на python + базы данных.Занимаюсь этим более 2-х лет.Не работаю 7 лет,не скрываю,но всегда делаю проекты по тз,и берусь за то,что точно выполню в сроки.

Так же разрабатываю backend сайта на Python Django.Частичная верстка/доработка форм,реализуются мною на framework Bootstrap