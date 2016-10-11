laska-85071

Выполнение СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (быстро, качественно и недорого) Опыт работы 20 лет.

СМЕТЧИК - Составление сметной документации ФСНБ-2001 (ГЭСН, ФЕР);ТСНБ ТЕР-2001 Красноярского края;ПНР Расчет стоимости пусконаладочных работ.

8-902-967-0788 (вайбер, вацап).

Работа дистанционно по электронной почте или посредством других вариантов дистанционной связи. Нет необходимости в предоставлении рабочего места, все есть в наличии.

Уверенный пользователь ПК. Знание программного комплекса «Гранд-смета», интернет, электронная почта. Навыки работы с оргтехникой.

Составление, ведение, проверка, корректировка локальных и объектных смет. Ведение документов сопровождения строительства: журналы выполненных работ, акты на скрытые работы. Подготовка документов для участия в тендерах. Имеется опыт работы с инстанциями государственной экспертизы. Знание нормативных документов и технологии строительно-монтажных работ. Выполнение сметной документации по чертежам и дефектным ведомостям (любые виды работ). Работа с заказчиком и субподрядом, разработка проектов договоров, дефектных ведомостей. Знание новых технологий отделочных работ, расчет объемов работ «с объекта». Составление калькуляций, ведение накопительных ведомостей выполнения объемов строительно-монтажных работ по объектам, расчет потребности в материалах и механизмах, выпуск проектно-сметной документации на реконструкцию, строительно-монтажные, ремонтные, инженерные сети (ВК, ОВ), электромонтажные, высоковольтные линии электропередач, металлоконструкции и специализированные виды работ. Все виды отчетности: КС-2, КС-3, М-29, КС-6, КС-6А. Образование: Сибирская государственная автомобильно-дорожная Академия. 1996-2001 гг. Специальность: промышленное и гражданское строительство. НОУ ДПО "Единство" (удостоверение проверки знаний и требований охраны труда) от 28. 07. 2009 г., ООО «Перпектива» (удостоверение о повышении квалификации: Безопасность строительства. Организация строительства, реконструкции и капитального ремонта) от 11.10.2016 г.