laskinaren

Добрый день!
Меня зовут Настя. Я работаю графическим и веб-дизайнером.
Ссылка на мой сайт-портфолио: http://designeraportfolio.tilda.ws/
Почему именно я?
Я работаю в этой сфере более одного года, постоянно совершенствую свои навыки и имею опыт работы с реальными клиентами.
Я инициативна, ответственна, всегда довожу дело до результата. И главное: горю своим делом
Прошла Курс Марго Савчук «Дизайн и Сайты», и курс по Дизайну от SkillBox, курс по анимации. Также я учусь во ВШЭ на направлении дизайна.
Но помимо этих масштабных курсов, я каждый день работаю, тренирую насмотренность и прохожу множество других бесплатных/платных курсов.
Качественно подхожу к выполнению заданий, от идеи до реализации, всегда довожу начатое до конца.
Даже когда приходится выполнять задания раньше запланированных сроков или в большем, чем запланировано объеме, я продолжаю мыслить рационально и выполняю работу, несмотря на сложные стрессовые условия.
Точно и своевременно выполняю работу