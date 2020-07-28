laskinaren

Нужен дизайнер? Тогда тебе ко мне! Не один из моих заказчиков не остался без потрясающего сайта или инфопродукта. Нет сайта? Его я тоже помогу создать

Добрый день!

Меня зовут Настя. Я работаю графическим и веб-дизайнером.

Ссылка на мой сайт-портфолио: http://designeraportfolio.tilda.ws/

Почему именно я?

Я работаю в этой сфере более одного года, постоянно совершенствую свои навыки и имею опыт работы с реальными клиентами.

Я инициативна, ответственна, всегда довожу дело до результата. И главное: горю своим делом

Прошла Курс Марго Савчук «Дизайн и Сайты», и курс по Дизайну от SkillBox, курс по анимации. Также я учусь во ВШЭ на направлении дизайна.

Но помимо этих масштабных курсов, я каждый день работаю, тренирую насмотренность и прохожу множество других бесплатных/платных курсов.

Качественно подхожу к выполнению заданий, от идеи до реализации, всегда довожу начатое до конца.

Даже когда приходится выполнять задания раньше запланированных сроков или в большем, чем запланировано объеме, я продолжаю мыслить рационально и выполняю работу, несмотря на сложные стрессовые условия.

Точно и своевременно выполняю работу