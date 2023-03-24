Аналитика и backend разработка

Здравствуйте.

Я занимаюсь коммерческим анализом данных и backend разработкой уже более двух лет. В работе активно использую такие инструменты как python (numpy, scipy, pandas, pytorch, Django), excel, postgresql, docker и tableau. Обладаю навыками работы с серверами.

Работал с такими данными как тексты, картинки, csv, xlsx файлы - занимался их преобразаванием, очисткой и обогащением. Нормализовывал данные.

Образование НИТУ МИСиС (бакалавр физики) и НИУ ВШЭ (магистр физики).