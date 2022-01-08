lasso001

Аман Муканбетуулу lasso001

 
24 года
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
&#11088;&#65039;OСТОРОЖНО,СЛИШКОМ КАЧЕСТВЕННО!&#11088;&#65039; Верстка чистого и удобного сайта. &#11088;&#65039;Валидность, адаптивность.

Моя идея - превосходить все ожидания!

Со мной Вы сэкономите:

  • Время. Своевременное завершение проекта. Поэтапное выполнение работы позволит мне и Вам установить идеальные сроки завершения. Могу составить ТЗ или же помочь Вам подкорректировать существующее.
  • Деньги. Приемлемые цены на услуги. Качество работы для меня все. Конечно в ТЗ не получится учесть всех мелких деталей, по этому на основе своего опыта буду стараться учитывать такие мелкие детали.
  • Нервы. Все Ваши пожелания или небольшое изменение готового проекта уже входят в стоимость! Если же Вы решили что-то доработать, сделаю это без проблем и траты нервов и времени.
Я гарантирую качество. После завершения проекта, я бесплатно и незамедлительно буду устранять все ошибки и баги которые я допустил в процессе работы.

Пока-что портфолио состоит только из нескольких работ, так-как работал в частной фирме.

Решил уйти и работать на себя и оказался здесь:)

Для меня главное, чтобы заказчик остался доволен.

Контакты:

Работа:

  • Сразу приступаю к работе.
  • Поддержка связи 24/7.
  • Своевременная дача проекта.
  • Бесплатная консультация.
Умения:

  • Год опыта вёрстки сайтов и интернет магазинов.
  • HTML5, CSS3, Bootstrap5, базовые знания JavaScript.
  • Адаптивная вёрстка под mobile, dektop.
  • Adobe РhotoShop.

Жду Ваших предложений. Буду рад работать с Вами)