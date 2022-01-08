⭐️OСТОРОЖНО,СЛИШКОМ КАЧЕСТВЕННО!⭐️ Верстка чистого и удобного сайта. ⭐️Валидность, адаптивность. | СSS3, HT
Моя идея - превосходить все ожидания!
Со мной Вы сэкономите:
- Время. Своевременное завершение проекта. Поэтапное выполнение работы позволит мне и Вам установить идеальные сроки завершения. Могу составить ТЗ или же помочь Вам подкорректировать существующее.
- Деньги. Приемлемые цены на услуги. Качество работы для меня все. Конечно в ТЗ не получится учесть всех мелких деталей, по этому на основе своего опыта буду стараться учитывать такие мелкие детали.
- Нервы. Все Ваши пожелания или небольшое изменение готового проекта уже входят в стоимость! Если же Вы решили что-то доработать, сделаю это без проблем и траты нервов и времени.
Пока-что портфолио состоит только из нескольких работ, так-как работал в частной фирме.
Решил уйти и работать на себя и оказался здесь:)
Для меня главное, чтобы заказчик остался доволен.
Контакты:
- Сразу приступаю к работе.
- Поддержка связи 24/7.
- Своевременная сдача проекта.
- Бесплатная консультация.
- Год опыта вёрстки сайтов и интернет магазинов.
- HTML5, CSS3, Bootstrap5, базовые знания JavaScript.
- Адаптивная вёрстка под mobile, dektop.
- Adobe PhotoShop.
Жду Ваших предложений. Буду рад работать с Вами)