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Моя идея - превосходить все ожидания!

Со мной Вы сэкономите:

Время. Своевременное завершение проекта. Поэтапное выполнение работы позволит мне и Вам установить идеальные сроки завершения. Могу составить ТЗ или же помочь Вам подкорректировать существующее.

Своевременное завершение проекта. Поэтапное выполнение работы позволит мне и Вам установить идеальные сроки завершения. Могу составить ТЗ или же помочь Вам подкорректировать существующее. Деньги. Приемлемые цены на услуги. Качество работы для меня все. Конечно в ТЗ не получится учесть всех мелких деталей, по этому на основе своего опыта буду стараться учитывать такие мелкие детали.

Приемлемые цены на услуги. Качество работы для меня все. Конечно в ТЗ не получится учесть всех мелких деталей, по этому на основе своего опыта буду стараться учитывать такие мелкие детали. Нервы. Все Ваши пожелания или небольшое изменение готового проекта уже входят в стоимость! Если же Вы решили что-то доработать, сделаю это без проблем и траты нервов и времени.

После завершения проекта, я бесплатно и незамедлительно буду устранять все ошибки и баги которые я допустил в процессе работы.

Пока-что портфолио состоит только из нескольких работ, так-как работал в частной фирме.

Решил уйти и работать на себя и оказался здесь:)

Для меня главное, чтобы заказчик остался доволен.

Контакты:

Сразу приступаю к работе.

Поддержка связи 24/7.

Своевременная сдача проекта.

Бесплатная консультация.

Год опыта вёрстки сайтов и интернет магазинов.

HTML5, CSS3, Bootstrap5, базовые знания JavaScript.

Адаптивная вёрстка под mobile, dektop.

Adobe PhotoShop.

Жду Ваших предложений. Буду рад работать с Вами)