last-last12

журналист

Опыт работы: от 5 лет

Язык: английский, Русский, Грузинский

Готовность к переезду: есть

Образование:

2013 — 2018

Нижегородский государственный университет имени Лобачевского

Филолог, Журналист

Профессиональные навыки

Хорошо умею писать репортажи

Умею находить интересных людей и не менее интересные темы

Владею навыками переработки больших объемов информации и подготовки на ее основе аналитических материалов

О себе

. Коммуникабелен

Люблю творческую компоненту в работе

Увлекаюсь тем, что делаю