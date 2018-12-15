last-last12

Лана Ластаканидзе last-last12

 
29 летРоссия/Нижний Новгород
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
  • журналист
Опыт работы: от 5 лет

Язык: английский, Русский, Грузинский

Готовность к переезду: есть

Образование: 

2013 — 2018

Нижегородский государственный университет имени  Лобачевского

Филолог, Журналист 

     Профессиональные навыки

     Хорошо умею писать репортажи

     Умею находить интересных людей и не менее интересные темы

      Владею навыками переработки больших объемов информации и подготовки на ее основе аналитических                 материалов

       

                    О себе

.           Коммуникабелен

            Люблю творческую компоненту в работе

            Увлекаюсь тем, что делаю