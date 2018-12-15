last-last12

Лана Ластаканидзе last-last12last-last12
29 летРоссия/Нижний Новгород
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
- журналист
Язык: английский, Русский, Грузинский
Готовность к переезду: есть
Образование:
2013 — 2018
Нижегородский государственный университет имени Лобачевского
Филолог, Журналист
Профессиональные навыки
Хорошо умею писать репортажи
Умею находить интересных людей и не менее интересные темы
Владею навыками переработки больших объемов информации и подготовки на ее основе аналитических материалов
О себе
. Коммуникабелен
Люблю творческую компоненту в работе
Увлекаюсь тем, что делаю
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