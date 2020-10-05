Я хочу работать с информационными технологиями и помогать этим людям!
Гарантия на работу. В течение двух недель после передачи архива с готовой версткой я бесплатно исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены и замечены позже.
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграмм: https://t.me/Last_Beaver
- Skype: https://join.skype.com/invite/if2twnMSKSME
- Вконтакте: https://vk.com/sdgsrgferrfr
- готов приступить
- выкладываюсь в выполнении работы на полную
- не беру предоплату
- всегда на связи
- готов взяться за любой тип работы в моей сфере
- в качестве бонуса на следующий ваш заказ скидка 10%
Преимущество работы:
- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
- Кросбраузерная - данная вёрстка отображается и поддерживает работу во всех браузерах
- Валидная - код полностью иными словами правильный
- Адаптивная - подстраиваться под ваши телефоны, телевизоры, компьютера, планшеты
Быстрая загрузка - страница имеет > 90% что означает что загрузка сайта будет составлять быстро, примерно 3 сек
*Работа с графическими редакторами
Работаю как и с Photoshop (.psd) так и со Sketch или Figma. Если ваша вёрстка на другом графическом редакторе готов изучить данный редактор и выполнить ваш заказ.
Технологии:
- HTML5, CSS3, jQuery, JavaScript, SCSS, Flexbox, БЭМ.
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграмм: https://t.me/Last_Beaver
- Skype: https://join.skype.com/invite/if2twnMSKSME
- Вконтакте: https://vk.com/sdgsrgferrfr