Адаптивная вёрстка сайтов с наличием кроссбраузерности. HTML5, CSS3, SCSS, JavaScript, JQuery, БЭМ

Я хочу работать с информационными технологиями и помогать этим людям!

Гарантия на работу. В течение двух недель после передачи архива с готовой версткой я бесплатно исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены и замечены позже.

ПОРТФОЛИО

Связь:

- готов приступить

- выкладываюсь в выполнении работы на полную

- не беру предоплату

- всегда на связи

- готов взяться за любой тип работы в моей сфере

- в качестве бонуса на следующий ваш заказ скидка 10%

Преимущество работы:

- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.

- Кросбраузерная - данная вёрстка отображается и поддерживает работу во всех браузерах

- Валидная - код полностью иными словами правильный

- Адаптивная - подстраиваться под ваши телефоны, телевизоры, компьютера, планшеты

Быстрая загрузка - страница имеет > 90% что означает что загрузка сайта будет составлять быстро, примерно 3 сек

*Работа с графическими редакторами

Работаю как и с Photoshop (.psd) так и со Sketch или Figma. Если ваша вёрстка на другом графическом редакторе готов изучить данный редактор и выполнить ваш заказ.

Технологии:

- HTML5, CSS3, jQuery, JavaScript, SCSS, Flexbox, БЭМ.

Связь: