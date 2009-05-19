lastdelemitor

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

127008, Москва, пр. д Черепановых 38 к.1 кв 187

Ст. метро «Войковская», «Петровско-Разумовская»

Моб. тел.: (915) 409-23-59

Е-mail: [email protected]

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

Дата рождения: 17 июня 1974 г;

Место рождения: Алтайский край г. Славгород;

Семейное положение: женат;

Дети: дочь.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ

Работа с СУБД MSSQL, Sybase, MS Access;

Программирование на Object Pascal (2 года), Delphi (3 года), Assembler (2 года), Transact-SQL (3 года);

Использование программного обеспечения разработки, в том числе командной:

• Rational Clear Quest;

• Crypto Pro;

• WinCVS;

• BorlandStarteam;

• Delphi 2005, CodeGear 2007;

• MS SQL Server 2000, MS SQL Server 2005;

• Работа с протоколами TCP/IP, POP3, SMTP;

• Создание собственных не визуальных компонентов;

• Разработка динамических библиотек и модулей;

• Работа с XML;

• Создание отчетов с FastReport, Microsoft Word, Microsoft Excel.

VCL компоненты сторонних разработчиков:

Developer Express, Raize Components, SynEdit, RxLib.

Опыт работы в команде четыре года.

Разработка программного обеспечения для работы с периферийными устройствами персонального компьютера.

ОПЫТ РАБОТЫ

2007 по н.в. ЗАО “Системы управления”

Разработка информационных систем для управления консалтинговой деятельностью предприятий, в частности управление капитальным строительством.

Программист.

Участие в поддержке информационной системы, предназначенной для управления инвестиционной деятельностью, капитальным строительством, техническим обслуживанием и ремонтом. В частности поддержка комплексного решения на платформе Primavera.

Обязанности: Разработка программных модулей на Delphi в рамках проектов по автоматизации, участие в разработке технической документации, не визуальных компонентов, хранимых процедур, триггеров, функций, таблиц базы данных и их представлений. Проектирование БД и создание отчетности.

2004-2007 ООО “Организационно-технологические решения”

Департамент производства программных продуктов. Разработка информационных систем электронного документооборота, обеспечивающих банковскую деятельность

Программист

Обязанности:

Разработка финансового программного обеспечения:

• Создание/доработка систем финансового электронного документооборота;

• Создание новых визуальных компонент и подсистем.

• Проектирование БД;

• Создание отчетности.

1998-2004 Бийский технологический институт, филиал Алтайского Государственного Технического Университета им. И.И.Ползунова

Кафедра «Методов и средств измерения и автоматизации»

Лаборатория «Методов и средств цифровой обработки информации»

Инженер-программист.

• Педагогическая и научная деятельность в институте;

• Разработка программного обеспечения программно-аппаратных учебных лабораторных комплексов, адаптированных для системы дистанционного обучения;

• Разработка специализированного программного обеспечения для микропроцессорных устройств, подключаемых к персональному компьютеру через последовательный порт (RS-232);

• Разработка программного обеспечения на языке ASSEMBLER, для однокристальных микро ЭВМ промышленного стандарта MCS-51;

• Создание мультимедийных учебных аудиторий и обучение персонала использованию мультимедийного оборудования.

ОБРАЗОВАНИЕ

1996. – 2002 Бийский технологический институт, филиал Алтайского Государственного Технического Университета им. И.И.Ползунова

Факультет информационных технологий автоматизации и управления (дневное отделение)

Инженер по специальности «Информационно-измерительная техника и технологии».

С 2002г. Аспирант кафедры «Методов и средств измерения и автоматизации».

1989-1993 Алтайский техникум информатики и вычислительной техники

Техник-электроник по специальности «Эксплуатация и ремонт электронно-вычислительной техники».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

С 2002 по 2004 член студенческого отделения IEEE г. Бийск.

Есть опыт работы в сфере защиты интеллектуальной собственности.

Знание языков: английский технический.

Служил в армии есть военный билет на руках.