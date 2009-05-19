lastdelemitor

Алексей Сивоплясов lastdelemitorlastdelemitor
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
127008, Москва, пр. д Черепановых 38 к.1 кв 187
Ст. метро «Войковская», «Петровско-Разумовская»
Моб. тел.: (915) 409-23-59
Е-mail: [email protected]
ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ
Дата рождения: 17 июня 1974 г;
Место рождения: Алтайский край г. Славгород;
Семейное положение: женат;
Дети: дочь.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ
Работа с СУБД MSSQL, Sybase, MS Access;
Программирование на Object Pascal (2 года), Delphi (3 года), Assembler (2 года), Transact-SQL (3 года);
Использование программного обеспечения разработки, в том числе командной:
• Rational Clear Quest;
• Crypto Pro;
• WinCVS;
• BorlandStarteam;
• Delphi 2005, CodeGear 2007;
• MS SQL Server 2000, MS SQL Server 2005;
• Работа с протоколами TCP/IP, POP3, SMTP;
• Создание собственных не визуальных компонентов;
• Разработка динамических библиотек и модулей;
• Работа с XML;
• Создание отчетов с FastReport, Microsoft Word, Microsoft Excel.
VCL компоненты сторонних разработчиков:
Developer Express, Raize Components, SynEdit, RxLib.
Опыт работы в команде четыре года.
Разработка программного обеспечения для работы с периферийными устройствами персонального компьютера.
ОПЫТ РАБОТЫ
2007 по н.в. ЗАО “Системы управления”
Разработка информационных систем для управления консалтинговой деятельностью предприятий, в частности управление капитальным строительством.
Программист.
Участие в поддержке информационной системы, предназначенной для управления инвестиционной деятельностью, капитальным строительством, техническим обслуживанием и ремонтом. В частности поддержка комплексного решения на платформе Primavera.
Обязанности: Разработка программных модулей на Delphi в рамках проектов по автоматизации, участие в разработке технической документации, не визуальных компонентов, хранимых процедур, триггеров, функций, таблиц базы данных и их представлений. Проектирование БД и создание отчетности.
2004-2007 ООО “Организационно-технологические решения”
Департамент производства программных продуктов. Разработка информационных систем электронного документооборота, обеспечивающих банковскую деятельность
Программист
Обязанности:
Разработка финансового программного обеспечения:
• Создание/доработка систем финансового электронного документооборота;
• Создание новых визуальных компонент и подсистем.
• Проектирование БД;
• Создание отчетности.
1998-2004 Бийский технологический институт, филиал Алтайского Государственного Технического Университета им. И.И.Ползунова
Кафедра «Методов и средств измерения и автоматизации»
Лаборатория «Методов и средств цифровой обработки информации»
Инженер-программист.
• Педагогическая и научная деятельность в институте;
• Разработка программного обеспечения программно-аппаратных учебных лабораторных комплексов, адаптированных для системы дистанционного обучения;
• Разработка специализированного программного обеспечения для микропроцессорных устройств, подключаемых к персональному компьютеру через последовательный порт (RS-232);
• Разработка программного обеспечения на языке ASSEMBLER, для однокристальных микро ЭВМ промышленного стандарта MCS-51;
• Создание мультимедийных учебных аудиторий и обучение персонала использованию мультимедийного оборудования.
ОБРАЗОВАНИЕ
1996. – 2002 Бийский технологический институт, филиал Алтайского Государственного Технического Университета им. И.И.Ползунова
Факультет информационных технологий автоматизации и управления (дневное отделение)
Инженер по специальности «Информационно-измерительная техника и технологии».
С 2002г. Аспирант кафедры «Методов и средств измерения и автоматизации».
1989-1993 Алтайский техникум информатики и вычислительной техники
Техник-электроник по специальности «Эксплуатация и ремонт электронно-вычислительной техники».
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
С 2002 по 2004 член студенческого отделения IEEE г. Бийск.
Есть опыт работы в сфере защиты интеллектуальной собственности.
Знание языков: английский технический.
Служил в армии есть военный билет на руках.