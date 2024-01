lastivka20

Перевод,копирайтинг,редактирование(EN, DE, PL, UK, RU)

December 2015 – interpreter on the UNHCR forum “Community and Us”

September 2015 – interpreter on the VII International Economic Forum

May 2015 – July 2015 – translator in Kharkiv Human Rights Protection Group

January 2015 – June 2015 – translator of political articles for “Європейський Простір”

December2014 – February 2015 – translator in Linguistic Centre Lviv

October 2014 – November 2014 – translator in “Hromadske TV”September

2014 – October 2014 – English language teacher at school № 99

January 2013 – September 2014 – translator of social advertisements and movies