Графический дизайнер, фирменный стиль

Привет, меня зовут Артем Ластович. Я начинающий графический дизайнер, специализируюсь на создании логотипов. Несмотря не настолько большой опыт, как у здешних дизайнеров, к каждому проекту у меня индивидуальный подход. Любую работу я всегда стараюсь делать качественно, уделяя внимание всем аспектам работы над проектом. Для меня дизайн - это не халтура за мелкие деньги или подработка в свободное время, я живу дизайном. Поэтому хоть об стену расшибусь, но сделаю качественный продукт, потому что по-другому делать просто не хочу.

Заранее благодарю вас за ваше время и внимание. Я с нетерпением жду возможности работать с вами в ближайшее время.