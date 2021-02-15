Июнь 2017 — по настоящее время3 года 9 месяцев

РЕН ТВ

Москва, ren.tv/

СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн, продюсирование... Показать еще

Режиссер монтажа.

Монтаж программы "Экстренный вызов 112".

Май 2015 — по настоящее время5 лет 10 месяцев

INFOGRAFIKA

Москва, infografika.in

Режиссер монтажа

Монтаж рекламных и корпоративных роликов.

Июль 2016 — май 201711 месяцев

Компания "Кинопродукт"

Москва, www.kino-product.ru/

Режиссер монтажа

Монтаж видеороликов, докфильмов и т.д.

https://matchtv.ru/football/matchtvvideo_NI743012_clip_Nesvobodnoje_padenije_Valerij_Voronin

Январь 2014 — апрель 20173 года 4 месяца

ООО "ОБЛАКО МЕДИА".

Москва, oblako-media.ru/

СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн, продюсирование... Показать еще

Режиссер монтажа

Производство телепроектов "Вкусно", "Сделано в России", "Видеорегистратор" для телеканала «360°».

https://www.youtube.com/channel/UCgsD3jhaKmSn_C06LSldXxQ

https://www.youtube.com/playlist?list=PLCTMHCeNSnuIHIEjjXaur7oXVJV7rIvcA

Сентябрь 2015 — январь 20171 год 5 месяцев

Телекомпания Прайд Групп

Москва, www.pridegroup.ru/

Режиссер монтажа

Монтаж телепрограмм "Познавательный фильм"(Москва 24), "Раскрывая тайны"(Доверие).

https://www.youtube.com/playlist?list=PL9pY7JQfnA9oLnGL6k1VY97Y7DgNpDan8

https://www.youtube.com/playlist?list=PLs47RCBcrMflARtx-MHkmMiI4maR3fT7F

Сентябрь 2016 — декабрь 20164 месяца

Телеканал "360"

Москва, 360tv.ru/

СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн, продюсирование... Показать еще

Режиссер монтажа

Монтаж программы "Шестое чувство"

https://www.youtube.com/watch?v=iVNDzImo2bE&list=PLKlOceUfsEcwSf0HyyicvyKPEIMZNN_o6

Январь 2016 — май 20165 месяцев

"Продюсерский центр "ВЕСС"

Москва, vess.tv/

СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн, продюсирование... Показать еще

Режиссер монтажа

Монтаж телепрограмм для телеканала МАТЧ ТВ.

"Анатомия спорта", "Красная машина".

Июль 2015 — сентябрь 20153 месяца

ООО "ВЁШКИНО"

Москва

СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн, продюсирование... Показать еще

Режиссер монтажа

Монтаж сериала "Чтец" для ТВ-3. Режиссеры: Д. Магонов, И. Твердохлебов.

https://www.youtube.com/watch?v=Zu23LLbY6Ds&list=PLvPC_40e_XcVqMFdlGKQUuEABJYSK7cR8

Январь 2013 — апрель 20141 год 4 месяца

Телеканал "Звезда".

Москва

СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн, продюсирование... Показать еще

Режиссер монтажа

Производство документального цикла "Путешествия дилетанта".

https://www.youtube.com/watch?v=twDeA4xEsn0

Январь 2012 — декабрь 20121 год

ООО "КамераБум"

Москва, cameraboom.ru

СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн, продюсирование... Показать еще

Режиссер

Производство документальных фильмов для телеканала «Перец».

Режиссер цикла документальных фильмов «Есть тема».

Сентябрь 2011 — январь 20125 месяцев

ООО «СМАРТ-МЕДИА»

Москва

СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн, продюсирование... Показать еще

Режиссер

Производство документальных фильмов для телеканала РЕН ТВ.

Режиссер научно-популярного цикла «Скрытая угроза».

https://www.youtube.com/watch?v=01O2pWqnEEk

Январь 2011 — январь 20121 год 1 месяц

ООО "ПРОФИ-М"

Москва

СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн, продюсирование... Показать еще

Режиссер

Производство документальных фильмов и передач для «Первого канала».

Режиссер телепрограммы «Среда обитания».

https://www.youtube.com/watch?v=7GaWaL-zhhs

Апрель 2010 — январь 201110 месяцев

РЕН TВ

Москва, www.ren-tv.com

СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн, продюсирование... Показать еще

Режиссер монтажа

Производство документальных фильмов и телепередач для РЕН-ТВ: "Гениальный сыщик", "Несправедливость", "В час пик", "Честно", "Громкое дело".

Сентябрь 2008 — февраль 20101 год 6 месяцев

Продюсерский центр "Свободный полет"

Москва

Режиссер

Производство документальных фильмов для телеканала "Звезда". Док.циклы: "Элита ВДВ", "Суворов. Все битвы генералиссимуса.", "Брат на брата", "Слабость силы".

http://www.youtube.com/watch?v=pxTAwuNoWyQ

http://www.youtube.com/watch?v=3FJNAp9iEV0

http://www.youtube.com/watch?v=Bu1TwLhqEbs

Апрель 2007 — июль 20092 года 4 месяца

РЕН TВ

Москва, www.ren-tv.com

СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн, продюсирование... Показать еще

Режиссер

Режиссер программы "Военная тайна", режиссер документальных фильмов.

Январь 2006 — апрель 20071 год 4 месяца

Студия «FC-production».

Москва

Режиссер

Производство представительских и документальных фильмов.