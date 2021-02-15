Июнь 2017 — по настоящее время3 года 9 месяцев
РЕН ТВ
Москва, ren.tv/
СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн, продюсирование... Показать еще
Режиссер монтажа.
Монтаж программы "Экстренный вызов 112".
Май 2015 — по настоящее время5 лет 10 месяцев
INFOGRAFIKA
Москва, infografika.in
Режиссер монтажа
Монтаж рекламных и корпоративных роликов.
Июль 2016 — май 201711 месяцев
Компания "Кинопродукт"
Москва, www.kino-product.ru/
Режиссер монтажа
Монтаж видеороликов, докфильмов и т.д.
https://matchtv.ru/football/matchtvvideo_NI743012_clip_Nesvobodnoje_padenije_Valerij_Voronin
Январь 2014 — апрель 20173 года 4 месяца
ООО "ОБЛАКО МЕДИА".
Москва, oblako-media.ru/
СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн, продюсирование... Показать еще
Режиссер монтажа
Производство телепроектов "Вкусно", "Сделано в России", "Видеорегистратор" для телеканала «360°».
https://www.youtube.com/channel/UCgsD3jhaKmSn_C06LSldXxQ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCTMHCeNSnuIHIEjjXaur7oXVJV7rIvcA
Сентябрь 2015 — январь 20171 год 5 месяцев
Телекомпания Прайд Групп
Москва, www.pridegroup.ru/
Режиссер монтажа
Монтаж телепрограмм "Познавательный фильм"(Москва 24), "Раскрывая тайны"(Доверие).
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9pY7JQfnA9oLnGL6k1VY97Y7DgNpDan8
https://www.youtube.com/playlist?list=PLs47RCBcrMflARtx-MHkmMiI4maR3fT7F
Сентябрь 2016 — декабрь 20164 месяца
Телеканал "360"
Москва, 360tv.ru/
СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн, продюсирование... Показать еще
Режиссер монтажа
Монтаж программы "Шестое чувство"
https://www.youtube.com/watch?v=iVNDzImo2bE&list=PLKlOceUfsEcwSf0HyyicvyKPEIMZNN_o6
Январь 2016 — май 20165 месяцев
"Продюсерский центр "ВЕСС"
Москва, vess.tv/
СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн, продюсирование... Показать еще
Режиссер монтажа
Монтаж телепрограмм для телеканала МАТЧ ТВ.
"Анатомия спорта", "Красная машина".
Июль 2015 — сентябрь 20153 месяца
ООО "ВЁШКИНО"
Москва
СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн, продюсирование... Показать еще
Режиссер монтажа
Монтаж сериала "Чтец" для ТВ-3. Режиссеры: Д. Магонов, И. Твердохлебов.
https://www.youtube.com/watch?v=Zu23LLbY6Ds&list=PLvPC_40e_XcVqMFdlGKQUuEABJYSK7cR8
Январь 2013 — апрель 20141 год 4 месяца
Телеканал "Звезда".
Москва
СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн, продюсирование... Показать еще
Режиссер монтажа
Производство документального цикла "Путешествия дилетанта".
https://www.youtube.com/watch?v=twDeA4xEsn0
Январь 2012 — декабрь 20121 год
ООО "КамераБум"
Москва, cameraboom.ru
СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн, продюсирование... Показать еще
Режиссер
Производство документальных фильмов для телеканала «Перец».
Режиссер цикла документальных фильмов «Есть тема».
Сентябрь 2011 — январь 20125 месяцев
ООО «СМАРТ-МЕДИА»
Москва
СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн, продюсирование... Показать еще
Режиссер
Производство документальных фильмов для телеканала РЕН ТВ.
Режиссер научно-популярного цикла «Скрытая угроза».
https://www.youtube.com/watch?v=01O2pWqnEEk
Январь 2011 — январь 20121 год 1 месяц
ООО "ПРОФИ-М"
Москва
СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн, продюсирование... Показать еще
Режиссер
Производство документальных фильмов и передач для «Первого канала».
Режиссер телепрограммы «Среда обитания».
https://www.youtube.com/watch?v=7GaWaL-zhhs
Апрель 2010 — январь 201110 месяцев
РЕН TВ
Москва, www.ren-tv.com
СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн, продюсирование... Показать еще
Режиссер монтажа
Производство документальных фильмов и телепередач для РЕН-ТВ: "Гениальный сыщик", "Несправедливость", "В час пик", "Честно", "Громкое дело".
Сентябрь 2008 — февраль 20101 год 6 месяцев
Продюсерский центр "Свободный полет"
Москва
Режиссер
Производство документальных фильмов для телеканала "Звезда". Док.циклы: "Элита ВДВ", "Суворов. Все битвы генералиссимуса.", "Брат на брата", "Слабость силы".
http://www.youtube.com/watch?v=pxTAwuNoWyQ
http://www.youtube.com/watch?v=3FJNAp9iEV0
http://www.youtube.com/watch?v=Bu1TwLhqEbs
Апрель 2007 — июль 20092 года 4 месяца
РЕН TВ
Москва, www.ren-tv.com
СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн, продюсирование... Показать еще
Режиссер
Режиссер программы "Военная тайна", режиссер документальных фильмов.
Январь 2006 — апрель 20071 год 4 месяца
Студия «FC-production».
Москва
Режиссер
Производство представительских и документальных фильмов.