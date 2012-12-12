Веб проекты для малого бизнеса. Создание, продвижение и поддержание сайтов.

Разработка и поддержание сайтов, статьи, реклама, SEO-оптимизация

CMS: Joomla, Virtuemart, Wordpress, MODx, Live Street, Simple Machine...

Знание: HTML, CSS, Photoshop.

Наработан достаточный опыт контент-менеджером, разработка сайтов, их поддержание, развитие и продвижение.

Знакома с такими группами товаров, как: бытовая техника, теле-аудио-видеотехника, компьютерная техника, ДВД-диски, ПО, мебель, дома, строительная тематика, сантехника, плитка, хорошо знаю металлы и сплавы и изделия их них, другие товары.

ЧТО Я ДЕЛАЮ:

1. Сайты на CMS Joomla (версии 2.5 и 3,0) от 500$ и выше.

2. Магазины в связке Virtuemart + Joomla 2.5 (каталог товаров, последние поступления, рекомендуемые товары, любые системы оплат и пр.).

3. Редизайн (замена шаблонов), реструктуризация.

4. SEO продвижение и контекстная реклама.

5. Сопровождение сайта (администрирование, SEO, обновление сайта).