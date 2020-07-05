latalisa

Алиса Латипова latalisa

 
27 летРоссия/Екатеринбург
6 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Позитивный дизайнер, который очень хочет творить!

Дипломированный специалист по рекламе, на данный момент студентка факультета арт-дизайна. Буду рада создать нечто яркое и запоминающиеся! Работаю в разных стилях, люблю пробовать новые техники.

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