Позитивный дизайнер, который очень хочет творить!
Дипломированный специалист по рекламе, на данный момент студентка факультета арт-дизайна. Буду рада создать нечто яркое и запоминающиеся! Работаю в разных стилях, люблю пробовать новые техники.
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Портфолио
- Визитка для мастерской вязаных изделий217 просмотров
- Визитка для ведущего318 просмотров
- Принт для дизайнерского платья137 просмотров
- Объявление для компьютерного мастера166 просмотров
- Разработка логотипа для салона красоты268 просмотров
- Вёрстка каталога207 просмотров
- Вёрстка туристического каталога174 просмотра
- Фирменный стиль магазина180 просмотров
- Обложки для книг169 просмотров
- Инфографика176 просмотров
- Логотип и визитка для салона тату228 просмотров
- Фирменный стиль галереи современного искусства225 просмотров