Позитивный дизайнер, который очень хочет творить!

Дипломированный специалист по рекламе, на данный момент студентка факультета арт-дизайна. Буду рада создать нечто яркое и запоминающиеся! Работаю в разных стилях, люблю пробовать новые техники.