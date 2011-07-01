Моргунов Николай Александрович
08 октября 1991 года, 19 полных лет
+7-904-16-18-776
Образование
09.2006 – 07.2011 гг. Свердловское художественное училище им. И. Д. Шадра
Художник-педагог, Среднее специальное образование
07.2011 – наст. время РГПУ им. Герцена
Дизайна и компьютерной графики. Неоконченное высшее, заочное образование
Опыт работы
2010 – наст. время Дизаенер-фрилансер
Дополнительные сведения
Владение ПК Опытный пользователь,CorelDRAW, Photoshop, Flash, начальный уровень Ilustrator, базовый уровень в 3D турах
Иностранные языки Английский
Рисую от руки, на планшете, фотографирую, постоянно учусь.
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