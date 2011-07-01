latex123

Николай latex123

 
33 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

Моргунов Николай Александрович

08 октября 1991 года, 19 полных лет

+7-904-16-18-776

[email protected]

Образование

09.2006 – 07.2011 гг. Свердловское художественное училище им. И. Д. Шадра

Художник-педагог, Среднее специальное образование

07.2011 – наст. время РГПУ им. Герцена

Дизайна и компьютерной графики. Неоконченное высшее, заочное образование

Опыт работы

2010 – наст. время Дизаенер-фрилансер

Дополнительные сведения

Владение ПК Опытный пользователь,CorelDRAW, Photoshop, Flash, начальный уровень Ilustrator, базовый уровень в 3D турах

Иностранные языки Английский

Рисую от руки, на планшете, фотографирую, постоянно учусь.

Портфолио

http://www.weblancer.net/users/latex123/portfolio/