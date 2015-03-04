latik-irina

Менеджер по продажам

Мы ищем ответственных людей, нацеленных на результат и активную работу в перспективную компанию AppMobil. На вакансию менеджера по продажам и разработки мобильного приложения.

Требования к кандидату:

Целеустремленность;

Обучаемость;

Знание ПК на уровне продвинутого пользователя;

Опыт в продажах, но не обязательно;

Постоянный доступ к интернету;

И главное позитивное мышление;

Что нужно делать:

Искать клиентов через интернет

Вести с ними переговоры (холодные звонки по скриптам, переписка по почте)

Формировать и рассылать коммерческие предложения

Собирать информацию для разработки демо-версии мобильного приложения

Демонстрировать мобильное приложение

Подписание договоров, закрытие сделки

Сопровождать клиента после оплаты.

Во всем на начальной стадии помогает наша команда. Мы будем Вас сопровождать пока не наберетесь опыта.

Преимущества работы с нами:

Вы получаете все необходимые материалы для обучения и работы (видео-уроки, скрипты холодных звонков, полную поддержку во всем);

Сам себе начальник (только Вы решаете когда уделять время работе и сколько, главное чтобы был результат);

Высокий доход Вам обеспечен, если есть желание работать;

Оплата: от 20 000 руб и больше в зависимости от проданного пакета.

Все подробности по Skype: iryna_krystopschuk или присылайте свои резюме на почту [email protected]