latik-irina

Менеджер по продажам
Мы ищем ответственных людей, нацеленных на результат и активную работу в перспективную компанию AppMobil. На вакансию менеджера по продажам и разработки мобильного приложения.
Требования к кандидату:
- Целеустремленность;
- Обучаемость;
- Знание ПК на уровне продвинутого пользователя;
- Опыт в продажах, но не обязательно;
- Постоянный доступ к интернету;
- И главное позитивное мышление;
- Искать клиентов через интернет
- Вести с ними переговоры (холодные звонки по скриптам, переписка по почте)
- Формировать и рассылать коммерческие предложения
- Собирать информацию для разработки демо-версии мобильного приложения
- Демонстрировать мобильное приложение
- Подписание договоров, закрытие сделки
- Сопровождать клиента после оплаты.
Преимущества работы с нами:
- Вы получаете все необходимые материалы для обучения и работы (видео-уроки, скрипты холодных звонков, полную поддержку во всем);
- Сам себе начальник (только Вы решаете когда уделять время работе и сколько, главное чтобы был результат);
- Высокий доход Вам обеспечен, если есть желание работать;
Все подробности по Skype: iryna_krystopschuk или присылайте свои резюме на почту [email protected]