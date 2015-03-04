latik-irina

Ирина latik-irina

 
33 годаУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Менеджер по продажам

Мы ищем ответственных людей, нацеленных на результат и активную работу в  перспективную компанию AppMobil. На вакансию менеджера по продажам и разработки мобильного приложения.

Требования к кандидату:

  • Целеустремленность;
  • Обучаемость;
  • Знание ПК на уровне продвинутого пользователя;
  • Опыт в продажах, но не обязательно;
  • Постоянный доступ к интернету;
  • И главное позитивное мышление;
Что нужно делать:

  • Искать клиентов через интернет
  • Вести с ними переговоры (холодные звонки по скриптам, переписка по почте)
  • Формировать и рассылать коммерческие предложения
  • Собирать информацию для разработки демо-версии мобильного приложения
  • Демонстрировать мобильное приложение
  • Подписание договоров, закрытие сделки
  • Сопровождать клиента после оплаты.
Во всем на начальной стадии помогает наша команда. Мы будем Вас сопровождать пока не наберетесь опыта.

Преимущества работы с нами:

  • Вы получаете все необходимые материалы для обучения и работы (видео-уроки, скрипты холодных звонков, полную поддержку во всем);
  • Сам себе начальник (только Вы решаете когда уделять время работе и сколько, главное чтобы был результат);
  • Высокий доход Вам обеспечен, если есть желание работать;
Оплата: от 20 000 руб и больше в зависимости от проданного пакета.  

Все подробности по Skype: iryna_krystopschuk или присылайте свои резюме на почту [email protected]