latina_smm

УПАКУЮ ВАШ ПРОФИЛЬ ЗА ПАРУ ЧАСОВ

Доброго времени суток! Меня зовут Александра, я SMM-маркетолог)

Занимаюсь развитием коммерческих аккаунтов в инстаграм.

Чем я могу быть вам полезна?

- Аккаунт под ключ (анализ, упаковка, оформление, ведение, + продвижение)

- Ведение аккаунта БЕЗ продвижения

Подробнее по ведению в лс

- Создание аватара. Создание лаконичного, простого и запоминающегося аватара в цветовой гамме вашего аккаунта

- Написание правильной, продающей и цепляющей шапки профиля. Подборка ярких, интригующих фраз, составление шапки по формуле

- Оформление обложек альбомов сторис. Создание трендовых, аккуратных обложек хайлайтов в цветах вашего аккаунта

- Создание визуала профиля на 6/9/12 фотографий. Составление эстетичной, дышащей ленты, при необходимости с обработкой и использованием стоковых фото, рекомендации по фотографиям на будущее

- Контент-план для постов на 28 штук (ТЕМЫ И ИДЕИ). Создание готового "меню" постов по 3 категориям (польза/экспертность, закрытие возражений, личный бренд)

- Контент-план для постов (ТЕМЫ + ТЕКСТ ПОСТОВ)

- Аудит (разбор) профиля + консультация с рекомендациями и новыми идеями. Разберём ваши плюсы и минусы, поймём, как исправить недочёты, в какую сторону двигаться. Даю рекомендации по продвижению и ведению.

- Написание постов по категориями польза/экспертность, личный бренд, закрытие возражений. Вы получите готовый к выкладке пост.