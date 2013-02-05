lavendertarot

Копирайтер, писатель, рерайтер, переводчик

УСЛУГИ:

Копирайтинг - 40р. / 1000 бп

Рерайт - 20р. / 1000 бп

Перевод - 100р. / 1000 (английского текста)

Художественные тексты: http://samlib.ru/editors/o/orlowa_w_a/

http://lovestorybook.livejournal.com/

Навыки и умения:

Грамотный слог.

Написание текстов в различном стиле в том числе для научных работ.

Качественное написание текстов "с нуля", полностью авторская работа.

Перевод текстов любой тематики.

Образование:

1999 - 2004 РГГУ

специальность PR.

Опыт работы:

2004 - 2009 IT сфера, Продажи

2009 - 2012 Детская тема

Свободное владение английским языком: чтение и перевод, общение.

Свободное владение ПК + постоянный доступ к Интернет.

Webmoney:

R239884028988

qiwi:

9296255865