lavendertarot

Копирайтер, писатель, рерайтер, переводчик
УСЛУГИ:
Копирайтинг - 40р. / 1000 бп
Рерайт - 20р. / 1000 бп
Перевод - 100р. / 1000 (английского текста)
Художественные тексты: http://samlib.ru/editors/o/orlowa_w_a/
http://lovestorybook.livejournal.com/
Навыки и умения:
Грамотный слог.
Написание текстов в различном стиле в том числе для научных работ.
Качественное написание текстов "с нуля", полностью авторская работа.
Перевод текстов любой тематики.
Образование:
1999 - 2004 РГГУ
специальность PR.
Опыт работы:
2004 - 2009 IT сфера, Продажи
2009 - 2012 Детская тема
Свободное владение английским языком: чтение и перевод, общение.
Свободное владение ПК + постоянный доступ к Интернет.
Webmoney:
R239884028988
qiwi:
9296255865
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