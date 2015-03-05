laviafrons

Екатерина Герасимова laviafrons

 
37 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Дизайнер, web-дизайнер, верстальщик, художник

Ф.И.О.: Герасимова Екатерина Юрьевна

Дата рождения: 12.11.1986

 

 

 

 

Опытработы

 

Февраль 2012— по настоящее время

Di-Project —Дизайн/мультимедиа/полиграфия

Дизайнер, арт-директор

разработка вэб-дизайна,логотипов, фирменный стиль, иллюстрации, печатная продукция

 

Сентябрь 2011 — по настоящеевремя

Фриланс

дизайнер

разработка вэб-дизайна,логотипы, фирменный стиль, иллюстрации, печатная продукция

 

Май 2010 — Сентябрь 2011

Статус АП —Дизайн/мультимедиа/полиграфия

арт-директор

разработка вэб-дизайна, логотипов,фирменный стиль, иллюстрации, печатная продукция

 

Август 2008 — Август 2009

ООО "Творческая группаЛето" — Маркетинг/реклама/PR

дизайнер

разработка вэб-дизайна,логотипов, фирменный стиль, иллюстрации, печатная продукция

 

Февраль 2007 — Август 2008

ООО "Специалистцентр" — Дизайн/мультимедиа/полиграфия

дизайнер

разработка логотипов, фирменныйстиль, иллюстрации, печатная продукция

 

Январь 2006 — Август 2009

Фриланс деятельность —Дизайн/мультимедиа/полиграфия

дизайнер

Работала на компании BMaximum,Artelion, Epsilon и частные клиенты..

разработка вэб-дизайна, логотипы, фирменный стиль, иллюстрации, печатная

продукция

 

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