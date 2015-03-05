Екатерина Герасимова laviafronslaviafrons
Ф.И.О.: Герасимова Екатерина Юрьевна
Дата рождения: 12.11.1986
Опытработы
Февраль 2012— по настоящее время
Di-Project —Дизайн/мультимедиа/полиграфия
Дизайнер, арт-директор
разработка вэб-дизайна,логотипов, фирменный стиль, иллюстрации, печатная продукция
Сентябрь 2011 — по настоящеевремя
Фриланс
дизайнер
разработка вэб-дизайна,логотипы, фирменный стиль, иллюстрации, печатная продукция
Май 2010 — Сентябрь 2011
Статус АП —Дизайн/мультимедиа/полиграфия
арт-директор
разработка вэб-дизайна, логотипов,фирменный стиль, иллюстрации, печатная продукция
Август 2008 — Август 2009
ООО "Творческая группаЛето" — Маркетинг/реклама/PR
дизайнер
разработка вэб-дизайна,логотипов, фирменный стиль, иллюстрации, печатная продукция
Февраль 2007 — Август 2008
ООО "Специалистцентр" — Дизайн/мультимедиа/полиграфия
дизайнер
разработка логотипов, фирменныйстиль, иллюстрации, печатная продукция
Январь 2006 — Август 2009
Фриланс деятельность —Дизайн/мультимедиа/полиграфия
дизайнер
Работала на компании BMaximum,Artelion, Epsilon и частные клиенты..
разработка вэб-дизайна, логотипы, фирменный стиль, иллюстрации, печатная
продукция
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