Магазин продаёт перила. Перевожу с VirtueMart на OSCommerce. 1) Нужно добавить умножение в префиксы в атрибутах. В атрибутах уже есть разные материалы, которые влияют на цену, так что сложением для длины не обойтись (будет добавлять стоимость ...