lavnik

Lavnik Dmitry lavnik

 
NaN лет
17 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Небольшая модификация OSCommerce

    $500

    Сайт нужен для продажи столярных изделий. Товары делаются под заказ и поэтому имееют различную длину. Также при определенной длине нужно отправлять товар другим способом. Стоят OSCommerce 2.2 ms2 и два дополнительных модуля: -Fedex -Fedex Freight Вот что нужно сделать: 1) Добавить ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Дизайн для OSC

    $100

    Нужен дизайн для сайта на OSCommerce. Перевожу магазин с VirtueMart (Joomla) на OSC. Сейчас сайт выглядит так - www.islandstairs.com. Нужно сделать что-то похожее за короткий срок - до недели.

    JoomlaVirtuemart
    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Добавление умножения в OSCommerce+выбор доставки

    Магазин продаёт перила. Перевожу с VirtueMart на OSCommerce. 1) Нужно добавить умножение в префиксы в атрибутах. В атрибутах уже есть разные материалы, которые влияют на цену, так что сложением для длины не обойтись (будет добавлять стоимость ...

    Virtuemart
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание компонента (Joomla) для печати фотографий

    $500

    Нужен сайт, который позволяет печать фотографии через интернет с доставкой на дом. Желательно написать компонент для Joomla, но можно написать весь движок. Подробности во вложенном файле.

    Joomla
    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Написание компонента для Mambo для печати цифровых фотографий на сайте(~маг

    $1000

    Мне необходим компонент, позволяющий клиентам закачивать фотографии, создавать альбомы и оформлять заказ. Чтобы иметь представление, зайдите на pixart.ru. Мне не нужен аналог, но основная функция сайта такая же. Смотрите приложенный файл со списком необходимых функций ...

    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    17 лет назад