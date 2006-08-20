Сайт нужен для продажи столярных изделий. Товары делаются под заказ и поэтому имееют различную длину. Также при определенной длине нужно отправлять товар другим способом. Стоят OSCommerce 2.2 ms2 и два дополнительных модуля: -Fedex -Fedex Freight Вот что нужно сделать: 1) Добавить ...
- $500Интернет-магазины1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $100
Нужен дизайн для сайта на OSCommerce. Перевожу магазин с VirtueMart (Joomla) на OSC. Сейчас сайт выглядит так - www.islandstairs.com. Нужно сделать что-то похожее за короткий срок - до недели.Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт17 лет назад
Магазин продаёт перила. Перевожу с VirtueMart на OSCommerce. 1) Нужно добавить умножение в префиксы в атрибутах. В атрибутах уже есть разные материалы, которые влияют на цену, так что сложением для длины не обойтись (будет добавлять стоимость ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $500
Нужен сайт, который позволяет печать фотографии через интернет с доставкой на дом. Желательно написать компонент для Joomla, но можно написать весь движок. Подробности во вложенном файле.Интернет-магазины6 заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
Мне необходим компонент, позволяющий клиентам закачивать фотографии, создавать альбомы и оформлять заказ. Чтобы иметь представление, зайдите на pixart.ru. Мне не нужен аналог, но основная функция сайта такая же. Смотрите приложенный файл со списком необходимых функций ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт17 лет назад