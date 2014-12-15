lavolpe

Наталья lavolpe

 
52 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Переводы итальянский-русский, русский-итальянский

2000-2014 Письменные переводы художественных и технических текстов (ит-рус, рус-ит).

2010-2012 Преподаватель итальянского языка в языковых школах Бест+ и Divelang, Москва.

2007-2008 Преподаватель английского языка в итальянской школе Italo Calvino, Москва.

2000-2001 Перевод технической документации с английского языка на русский, Hirsch Gruppe, Италия

1997-1998 Преподаватель английского языка в Новосибирском Университете Экономики и Менеджмента. 

1992-1997 Обучение в Новосибирском Государственном Педагогическом Университете (факультет иностранных языков, английский и немецкий языки, спецкурс - итальянский язык).

Переводы
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