lavrovayana88

Специализация: управление репутацией в сети

Создание положительной репутации

Публикации на внешних площадках

Оптимизация поисковой выдачи

Коммуникация с клиентами

Воспитание лидеров мнений

Оперативная реакция

Работаю по максимально полному списку ключевых слов. Вывожу сайты в ТОП поисковых систем Google и Yandex за счёт качественной проработки внутренней оптимизации сайта, работам по улучшению поведенческих факторов, работой с текстами и сниппетами.

Отчетность по:

1. Проведенным работам.

2. Позициям сайта.

3. Посещаемости сайта.

4. Расходам.