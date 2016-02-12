lavrovayana88

Яна Лаврова lavrovayana88

 
35 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Специализация: управление репутацией в сети

Создание положительной репутации  

Публикации на внешних площадках  

Оптимизация поисковой выдачи  

Коммуникация с клиентами  

Воспитание лидеров мнений  

Оперативная реакция

Работаю по максимально полному списку ключевых слов. Вывожу сайты в ТОП поисковых систем Google и Yandex за счёт качественной проработки внутренней оптимизации сайта, работам по улучшению поведенческих факторов, работой с текстами и сниппетами. 

Отчетность по: 

1. Проведенным работам. 

2. Позициям сайта. 

3. Посещаемости сайта. 

4. Расходам.