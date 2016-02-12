lavrovayana88

Специализация: управление репутацией в сети
Создание положительной репутации
Публикации на внешних площадках
Оптимизация поисковой выдачи
Коммуникация с клиентами
Воспитание лидеров мнений
Оперативная реакция
Работаю по максимально полному списку ключевых слов. Вывожу сайты в ТОП поисковых систем Google и Yandex за счёт качественной проработки внутренней оптимизации сайта, работам по улучшению поведенческих факторов, работой с текстами и сниппетами.
Отчетность по:
1. Проведенным работам.
2. Позициям сайта.
3. Посещаемости сайта.
4. Расходам.
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