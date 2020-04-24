lavryk2012

Специалист по обработке изображений

Здравствуйте, меня зовут Роман, мне 18 лет и я студент.

Моё знакомство с программой Adobe Photoshop началось 4 ГОДА назад.

Я готов сделать работу для вас по очень доступной цене (нужно заполнить портфолио)

За 4 года работы с фоторедактором я смогу:

Убрать ненужные элементы с фотографии, картинки

Сделать качественную цветокорекцию

Вырезать фон/объект

Вставить объект на другой фон

Сделать простенький веб-дизайн для вашей группы/страницы вк,инстаграм, а также превью/шапку для ютуб канала.

Спасибо за внимание и хорошего дня :)