lavryk2012

Специалист по обработке изображений
Здравствуйте, меня зовут Роман, мне 18 лет и я студент.
Моё знакомство с программой Adobe Photoshop началось 4 ГОДА назад.
Я готов сделать работу для вас по очень доступной цене (нужно заполнить портфолио)
За 4 года работы с фоторедактором я смогу:
- Убрать ненужные элементы с фотографии, картинки
- Сделать качественную цветокорекцию
- Вырезать фон/объект
- Вставить объект на другой фон
- Сделать простенький веб-дизайн для вашей группы/страницы вк,инстаграм, а также превью/шапку для ютуб канала.
Спасибо за внимание и хорошего дня :)