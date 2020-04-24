lavryk2012

Роман lavryk2012

 
23 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Специалист по обработке изображений

Здравствуйте, меня зовут Роман, мне 18 лет и я студент.

Моё знакомство с программой Adobe Photoshop началось 4 ГОДА назад.

Я готов сделать работу для вас по очень доступной цене (нужно заполнить портфолио)

За 4 года работы с фоторедактором я смогу:

  • Убрать ненужные элементы с фотографии, картинки
  • Сделать качественную цветокорекцию
  • Вырезать фон/объект
  • Вставить объект на другой фон
  • Сделать простенький веб-дизайн для вашей группы/страницы вк,инстаграм, а также превью/шапку для ютуб канала.
Готов сделать работу не только в своём стиле, но и строго по вашим пожеланиям.

Спасибо за внимание и хорошего дня :)