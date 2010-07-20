Программист, который выбрал эту профессию навсегда

Профессиональные цели:

Создание самостоятельных проектов

Девиз:

Write code that matters.

Специализация и профессиональные навыки:

Jquery, css, SQL (PL/SQL, T-SQL) , С#, Oracle, MS SQL 2005, jasperreports, Kettle, mysql, php

Опыт работы:

Архитектор ПО

Полюс ИТ, Москва

2 — 10 человек

Август 2009 — продолжаю работать

Обязанности

Создание собственного проекта - Скандинавский аукцион

Не хорошо, наверное, но правда.

Это полностью мной написано.

Архитектор ПО

Полюс-ИТ, Москва

2 — 10 человек, IT, интернет, связь, телеком

Ноябрь 2007 — продолжаю работать

- Создание системы управления предприятием группы компаний "Ангел", ms sql 2005, jasperreports, dotnet 3.5 (c#), Kettle, Flex 3, mondrian

Мной были успешно проведен анализ требований заказчика, разработка и согласование Технического Задания, разработка архитектуры системы и базы данных. Выработано и внедрено решение на основе Windows Forms для работы с БД. Выработано и внедрено решение по отчетам, имеющимся в системе. Отчеты были созданы на основе Jasperserver 3.1, jasperreports, kettle, flex 3 и OLAP базы данных mondrian. Сам сервер отчетов был переведен на русский язык. Успешно внедрена система технической поддержки пользователей.

На данный момент в системе реализован модуль управления активами предприятия.

Разработчик

Tops BI, Москва http://www.topsbi.ru

101 — 1000 человек, IT, интернет, связь, телеком

Март 2006 — Ноябрь 2007

- Создание и сопровождение системы коммерческого учета электроэнергии «Мосэнерго», Oracle 10g

Мои обязанности заключались в создании и сопровождении БД системы. Иногда необходимо было выезжать к заказчику для уточнения требований. Согласование ТЗ, разработка базы данных, разработка отчетов (SQL, PL/SQL) и устранение ошибок в данных, выявленных в ходе опытной эксплуатации — вот моя работа на этом проекте.

- Создание и сопровождение системы учета временных отключений «Мосэнерго», Oracle 10g, Oracle Discoverer 10g

Мной было успешно разработана БД проекта и внедрен интерфейс пользователя системы на основе Discoverer 10g.

- Создание системы обработки движения грузов для холдинга «СУАЛ», Oracle Forms 10g, Oracle Reports 10g, Oracle 10g

Мной был успешно проведен перенос отчетов с Reports 6i на Reports 10g с улучшенной поддержкой безопасности

- Создание системы обработки тревожных сигналов «Цезарь Сателлит», MS SQL 2005, c#

Мои обязанности заключались в разработке БД проекта, создании механизма по взаимодействию с программистами c# - поскольку это был первый проект на c#, в котором участвовал разработчик БД.

- Сопровождение системы автоматизированного управления документооборотом для ФСК России, Documentum 5, Oracle 9i, 10g

В этом проекте мои обязанности заключались в сопровождении БД системы на языках sql и dql, написании утилит по загрузке данных систему и устранению ошибок.

Разработчик

РДТЕХ, Москва http://rdtex.ru

101 — 1000 человек, IT, интернет, связь, телеком

Апрель 2004 — Февраль 2006

- Сопровождение системы «МВД — Оружие», Oracle Forms 6i, Oracle 9i

Мои обязанности заключались в сопровождении системы в части устранения ошибок в интерфейсе пользователя, выполненном на Forms 6i

- Создание и сопровождение системы учета тех. средств Федеральной Таможенной Службы, Oracle Forms 6i, Oracle 9i

Мои обязанности заключались в устранении ошибок, выявленных в интерфейсе пользователя, внедрении системы на местах. Участвовал в установке системы и обучении сотрудников в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове — на — Дону, Новосибирске, Владивостоке.

- Создание сопровождение системы учета для учебного центра ЗАО «РДТЕХ», Oracle Forms 10g. Oracle 10g

Мои обязанности заключались в создании БД проекта и интерфейса пользователя к нему. В общем это был маленький проект, в котором я был единственным членом команды.

- Создание и сопровождение системы ведения делопроизводства для МКН, Oracle Forms 6i, Oracle 8i

Мои обязанности заключались в сопровождении системы в части устранения ошибок в интерфейсе пользователя, выполненном на Forms 6i