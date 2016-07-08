lawr02061994

Ольга lawr02061994

 
30 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Вакансия "МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ/АГЕНТ"

SailMarketing — современная компания, работающая во всех регионах России.Основанав 2011 г. предпринимателем Ефимовым Андреем Владимировичем для дистанционного обслуживания клиентов на рынке интернет маркетинга. Продуктами компании являетсясоздание: ·       Интернет сайтов·       Сайтов landing page·       Интернет магазинов·       Сайтов визиток·       Рекламы Яндекс директ·       Рекламы Гугл Эдвордс·       Таргетированной рекламы в социальных сетяхПо состоянию на 1 августа 2016 года создано 274 проектадля клиентов из 43 регионов России.