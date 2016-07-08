lawr02061994

Вакансия "МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ/АГЕНТ"

SailMarketing — современная компания, работающая во всех регионах России.Основанав 2011 г. предпринимателем Ефимовым Андреем Владимировичем для дистанционного обслуживания клиентов на рынке интернет маркетинга. Продуктами компании являетсясоздание: · Интернет сайтов· Сайтов landing page· Интернет магазинов· Сайтов визиток· Рекламы Яндекс директ· Рекламы Гугл Эдвордс· Таргетированной рекламы в социальных сетяхПо состоянию на 1 августа 2016 года создано 274 проектадля клиентов из 43 регионов России.