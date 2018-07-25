lawyer24_lutsk

Качественные юридические услуги. Финансовый консалтинг.

Юридические услуги физическим лицам, физическим лицам-предпринимателям, юридическим лицам.

Опыт работы в юриспруденции более 9 лет (помощником адвоката, работа в органах местного самоуправления, а также в коммерческих предприятиях), на данный момент практикующий корпоративный юрист.

Предоставляю следующие услуги:

Хозяйственное право: устные и письменные консультации, разработка учредительных и внутренних документов (устав, протокол общего собрания учредителей, коллективный договор, внутренние положения и инструкции), юридическое сопровождение хозяйственной деятельности физических лиц-предпринимателей и юридических лиц, в том числе договорная работа, составление процессуальных документов (исковых заявлений, ходатайств, возражений, отзывов, пояснений, жалоб и др.).

Юридические услуги в сфере защиты прав потребителей: устные и письменные консультации, подготовка претензий, жалоб, исковых заявлений.

Семейное право: устные и письменные консультации, составление процессуальных документов (исковых заявлений о расторжении брака, разделе имущества супругов, взыскание алиментов, лишение родительских прав).

Наследственное право: устные и письменные консультации, относительно наследования по завещанию и по закону, правовое сопровождение процедуры оформления наследства, а также споров связанных с принятием наследства. Составление процессуальных документов.

Трудовое право: устные и письменные консультации по трудовым правоотношениям, составление процессуальных документов в строгом соответствии с требованиями законодательства (исковые заявления о незаконном увольнении и восстановлении на работе, о взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула, о взыскании задолженности по заработной плате и др .).

Земельное право: устные и письменные консультации по земельным правоотношениям, приобретению права собственности на земельные участки, покупки или продажи земельного участка, аренда земли, изменение целевого назначения земельных участков и др. Составление процессуальных документов в строгом соответствии с требованиями законодательства (исковых заявлений о расторжении договоров аренды земли, или внесение изменений в них, о восстановлении границ земельных участков, о признании права собственности на земельные участки и др.).

Жилищное право: устные и письменные консультации при заключении договоров купли-продажи и аренды жилых помещений, при принудительном выселении, незаконном вселении, снятии граждан с регистрации, при приватизации и регистрации жилья, помощь участникам долевого строительства, о порядке пользования жильем которое находится в частной собственности и по другим жилищным вопросам. Составление процессуальных документов по спорам, возникающих в жилищных правоотношениях.

Право интеллектуальной собственности: устные и письменные консультации в области авторского права и смежных прав, защиты авторских прав, знаков для товаров и услуг, промышленных образцов. Правовая помощь при подготовке и заключении авторских договоров, лицензионных договоров, договоров на передачу имущественных прав, в случаях проявлений недобросовестной конкуренции, в подготовке документов для регистрации знаков для товаров и услуг, фирменных наименований, патентов и изобретений, промышленных образцов.

Налоговое право: устные и письменные консультации физических лиц-предпринимателей и представителей юридических лиц, в отношении систем налогообложения, выбор группы налогообложения, обжалование блокировки налоговым органом регистрации налоговых накладных, помощь в расчетах при покупке движимого и недвижимого имущества, помощь в обжаловании налоговых сообщений- решений и приказов о назначении проверок, а также актов проверок.

Внешнеэкономическая деятельность: составление (разработка) юридический анализ ВЭД контракта (договора), курирование процесса исполнения ВЭД контракта, юридические консультации по ВЭД и таможенному праву, по вопросам валютного и налогового регулирования, а также применения норм антидемпингового законодательства Украины.

Договорное право: подготовка проектов договоров (купли-продажи, поставки, дарения, аренды, оказания услуг, подряда, перевозки, займа, хранения, комиссии, страхования, кредитных договоров, залога, поручительства, факторинга, внешнеэкономических договоров и др.). Правовой анализ договоров на предмет их соответствия действующему законодательству Украины.