сотавление юридических, кадровых документов, написание студенческих работ

Имя: Ирина

Образование: высшее юридическое

Разделы: Правоведение, Криминалистика, Философия, Социология, Политология

Опыт:составление юридических и кадровых документов, написание дипломов, курсовых, контрольных по юридическим и общегуманитарным дисциплинам

Способ оформления: по Госту

Дополнительно: Любые работы по юриспруденции, только актуальное закондательство

Город: Ставрополь

Email: [email protected]

Телефон: 89187816241