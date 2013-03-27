сотавление юридических, кадровых документов, написание студенческих работ
Имя: Ирина
Образование: высшее юридическое
Разделы: Правоведение, Криминалистика, Философия, Социология, Политология
Опыт:составление юридических и кадровых документов, написание дипломов, курсовых, контрольных по юридическим и общегуманитарным дисциплинам
Способ оформления: по Госту
Дополнительно: Любые работы по юриспруденции, только актуальное закондательство
Город: Ставрополь
Email: [email protected]
Телефон: 89187816241
Действие аккаунта приостановлено!
Рефераты, Курсовые и Дипломы
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