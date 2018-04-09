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Здравствуйте!) Уже много лет работаю по следующей формуле: "Качественный текст = большая оплата труда". Принимаю только грамотных и уверенных в себе авторов, которые умеют делать действительно креативные вещи!) С радостью работаю как с профессионалами, так и с новичками!)