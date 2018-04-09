lawyer89

Алина lawyer89

 
36 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Заказчик с лояльными условиями!)

Здравствуйте!) Уже много лет работаю по следующей формуле: "Качественный текст = большая оплата труда". Принимаю только грамотных и уверенных в себе авторов, которые умеют делать действительно креативные вещи!) С радостью работаю как с профессионалами, так и с новичками!) 

  • Срочно требуется автор для рерайта!

    Требуется автор для написания качественных текстов социально-юридической тематики. Оплата высокая, соответственно требуется делать рерайт самого максимального качества. Подробности в ЛС

    Рерайтинг15 заявок
    Закрыт
    7 лет назад