Требуется автор для написания качественных текстов социально-юридической тематики. Оплата высокая, соответственно требуется делать рерайт самого максимального качества. Подробности в ЛС
Рерайтинг15 заявок
Закрыт
7 лет назад
Здравствуйте!) Уже много лет работаю по следующей формуле: "Качественный текст = большая оплата труда". Принимаю только грамотных и уверенных в себе авторов, которые умеют делать действительно креативные вещи!) С радостью работаю как с профессионалами, так и с новичками!)
Требуется автор для написания качественных текстов социально-юридической тематики. Оплата высокая, соответственно требуется делать рерайт самого максимального качества. Подробности в ЛС