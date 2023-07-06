lawyer_info

Юридические услуги

Выпускница Уральского Государственного Юридического Университета.

Производственная и профильная практика пройдена в Коллегии адвокатов «Свердловская областная гильдия адвокатов» и в Ленинском районном суде г. Екатеринбурга.

Опыт работы юристом в администрации оптово-розничного центра в сфере аренды недвижимости, есть опыт работы с договорами аренды и сопутствующее к ним.

Также, присутствует опыт работы в нотариате в качестве технического сотрудника, помощника нотариуса. Подготовка и подача документов для регистрации, составление документов для физ. лиц (доверенности, соглашения, договоры и так далее).

Имеется опыт работы корпоративным юристом. Подготовка и подача документов в связи с регистрацией всевозможных изменений в ЕГРЮЛ и учредительные документы юр. лиц, оказывала помощь в открытии счетов в российских банках и за рубежом для физ. и юр. лиц.

Ответственный и внимательный человек. Гарантирую качественное выполнение работ и вежливое общение в процессе.