layare

Екатерина layare

 
35 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Ваш гид в мире слов

Тексты – те же страны. Каждый уникален, самобытен, интересен. Отличие только одно. Количество стран на карте – ограничено. А в мире текстов открытия совершаются каждую минуту. Вам, чтобы быть интересным для читателей и будущих клиентов, тоже нужно совершить открытие. Чтобы не заблудиться в мире слов – обратитесь к опытному гиду. Я предлагаю вам несколько маршрутов: 1. Рекламные тексты в дикой природе В экскурсию входит:  – совместная разработка маршрута (идеи)  – ловля редкого зверя (рекламного текста) в соответствии с вашими пожеланиями  – приручение зверя (внесение правок) 2. СЕО: мир глубоководных чудес В экскурсию входит:  – погружение на глубинные слои информации в указанном вами месте  – экскурсия по затонувшему кораблю и подбор ключей к сундукам с сокровищами  – любование сокровищами (когда каждый ключ найдет своё место) 3. Экскурсия по галерее статей В экскурсию входит:  – прогулка по тематическим залам (больше всего гид готов поведать вам о путешествиях, искусстве, медицине и красоте)  – при желании – приобретение нескольких картин Количество экскурсий в неделю ограничено. Спешите записаться заранее.