Ваш гид в мире слов

Тексты – те же страны. Каждый уникален, самобытен, интересен. Отличие только одно. Количество стран на карте – ограничено. А в мире текстов открытия совершаются каждую минуту. Вам, чтобы быть интересным для читателей и будущих клиентов, тоже нужно совершить открытие. Чтобы не заблудиться в мире слов – обратитесь к опытному гиду. Я предлагаю вам несколько маршрутов: 1. Рекламные тексты в дикой природе В экскурсию входит: – совместная разработка маршрута (идеи) – ловля редкого зверя (рекламного текста) в соответствии с вашими пожеланиями – приручение зверя (внесение правок) 2. СЕО: мир глубоководных чудес В экскурсию входит: – погружение на глубинные слои информации в указанном вами месте – экскурсия по затонувшему кораблю и подбор ключей к сундукам с сокровищами – любование сокровищами (когда каждый ключ найдет своё место) 3. Экскурсия по галерее статей В экскурсию входит: – прогулка по тематическим залам (больше всего гид готов поведать вам о путешествиях, искусстве, медицине и красоте) – при желании – приобретение нескольких картин Количество экскурсий в неделю ограничено. Спешите записаться заранее.