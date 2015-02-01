lazareva_nata

Наталья lazareva_nata

 
42 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

ОПЫТ РАБОТЫ

Настоящее время – 2010 временно не трудоустроена

2014-2009 Проект Auto-Media, г.Киев

Перевод статей  печатных и интернет изданий с русского/украинского на английский язык (автомобильная тематика). Удаленная работа.

 

2010-2005 Дочернее предприятие «АВТО Интернешнл»,г. Киев

Официальный  Импортер и Дистрибьютор автомобилей MAZDA и SUZUKI в Украине

 

Эксперт по заказу автомобилей департамента продажи автомобилей Mazda

 

Работа с Производителем

·     ежедневная корреспонденция с учредителями предприятия, Производителями по текущим вопросам департамента

продажи автомобилей;

·     обеспечение работы с Производителем по направлению заказов в производство (анализ рынка, анализ складских

запасов, подготовка прогнозов продаж, подготовка и заполнение соответствующих

сопроводительных документов в адрес Производителя);

·     подготовка и заполнение заказов автомобилей для дальнейшей отправки Производителю;

·     подготовка и отправка ежедневных, еженедельных и ежемесячных отчетов продаж;

·     работа по изучению комплектаций автомобилей и дальнейшего информирования соответствующих служб.

Работа с бухгалтерской программой AXAPTA:

·     внесение данных в программу о заказанных автомобилях в производство;

·     внесение данных в программу о готовых автомобилях;

·     ведение в программе данных о комплектациях автомобилях, цветах кузова;

·     формирование в программе различного вида отчетности для дальнейшего использования в работе;

·     бронирование автомобилей, выставление счетов.

Ежедневная оперативная работа:

·     подготовка материалов и участие в переговорах с учредителями предприятия, производителями по вопросам

департамента продажи автомобилей;

·     подготовка материалов и участие в рабочих совещаниях сотрудников предприятия по вопросам департамента продажи

автомобилей;

·     систематизация и хранение входящей/исходящей корреспонденции департамента продажи автомобилей;

·     оформление договоров купли-продажи, актов списания.

·     доведение до сотрудников департамента продажи автомобилей Mazda содержания распоряжений и приказов по фирме, а

также приказов и распоряжений директора департамента продажи автомобилей

Mazda, и осуществление контроля за сроками их выполнения;

·     выполнение устных и письменных переводов с русского языка на английский язык и обратно. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ

2005 – 1999 Национальный Авиационный Университет , г. Киев

·     Факультет: Филология

·     Специальность: Перевод

Диплом с отличием

   

ТРЕНИНГИ

2006 «Эффективное взаимодействие подразделений в процессе развития клиентной

ориентации компании»

2007 «Корпоративные стандарты качественного обслуживания клиентов в автосалоне»  

2007 участие в двухдневном тренинге по выводу новых моделей на рынок – Mazda6 и

Mazda5 (изучение новых моделей, встреча с дизайнерами и разработчиками,

тест-драйв), Германия

2008 тренинг Mazda Motor Corporation (Леверкузен, Германия) по внедрению электронной системы проведения тренингов

для сотрудников компании

 

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА

 

Ответственность, трудоспособность, коммуникабельность, умение работать в команде,

ориентированность на результат, инициативность, дисциплинированность,

дружелюбность.

 

Дополнительные сведения

Знание языков: русский, украинский, английский. Осуществление переводов, в том числе

технических текстов, с русского на английский и с английского на русский