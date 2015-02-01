lazareva_nata

ОПЫТ РАБОТЫ

Настоящее время – 2010 временно не трудоустроена

2014-2009 Проект Auto-Media, г.Киев

Перевод статей печатных и интернет изданий с русского/украинского на английский язык (автомобильная тематика). Удаленная работа.

2010-2005 Дочернее предприятие «АВТО Интернешнл»,г. Киев

Официальный Импортер и Дистрибьютор автомобилей MAZDA и SUZUKI в Украине

Эксперт по заказу автомобилей департамента продажи автомобилей Mazda

Работа с Производителем

· ежедневная корреспонденция с учредителями предприятия, Производителями по текущим вопросам департамента

продажи автомобилей;

· обеспечение работы с Производителем по направлению заказов в производство (анализ рынка, анализ складских

запасов, подготовка прогнозов продаж, подготовка и заполнение соответствующих

сопроводительных документов в адрес Производителя);

· подготовка и заполнение заказов автомобилей для дальнейшей отправки Производителю;

· подготовка и отправка ежедневных, еженедельных и ежемесячных отчетов продаж;

· работа по изучению комплектаций автомобилей и дальнейшего информирования соответствующих служб.

Работа с бухгалтерской программой AXAPTA:

· внесение данных в программу о заказанных автомобилях в производство;

· внесение данных в программу о готовых автомобилях;

· ведение в программе данных о комплектациях автомобилях, цветах кузова;

· формирование в программе различного вида отчетности для дальнейшего использования в работе;

· бронирование автомобилей, выставление счетов.

Ежедневная оперативная работа:

· подготовка материалов и участие в переговорах с учредителями предприятия, производителями по вопросам

департамента продажи автомобилей;

· подготовка материалов и участие в рабочих совещаниях сотрудников предприятия по вопросам департамента продажи

автомобилей;

· систематизация и хранение входящей/исходящей корреспонденции департамента продажи автомобилей;

· оформление договоров купли-продажи, актов списания.

· доведение до сотрудников департамента продажи автомобилей Mazda содержания распоряжений и приказов по фирме, а

также приказов и распоряжений директора департамента продажи автомобилей

Mazda, и осуществление контроля за сроками их выполнения;

· выполнение устных и письменных переводов с русского языка на английский язык и обратно.

ОБРАЗОВАНИЕ

2005 – 1999 Национальный Авиационный Университет , г. Киев

· Факультет: Филология

· Специальность: Перевод

Диплом с отличием

ТРЕНИНГИ

2006 «Эффективное взаимодействие подразделений в процессе развития клиентной

ориентации компании»

2007 «Корпоративные стандарты качественного обслуживания клиентов в автосалоне»

2007 участие в двухдневном тренинге по выводу новых моделей на рынок – Mazda6 и

Mazda5 (изучение новых моделей, встреча с дизайнерами и разработчиками,

тест-драйв), Германия

2008 тренинг Mazda Motor Corporation (Леверкузен, Германия) по внедрению электронной системы проведения тренингов

для сотрудников компании

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА

Ответственность, трудоспособность, коммуникабельность, умение работать в команде,

ориентированность на результат, инициативность, дисциплинированность,

дружелюбность.

Дополнительные сведения

Знание языков: русский, украинский, английский. Осуществление переводов, в том числе

технических текстов, с русского на английский и с английского на русский