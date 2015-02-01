lazareva_nata

ОПЫТ РАБОТЫ
Настоящее время – 2010 временно не трудоустроена
2014-2009 Проект Auto-Media, г.Киев
Перевод статей печатных и интернет изданий с русского/украинского на английский язык (автомобильная тематика). Удаленная работа.
2010-2005 Дочернее предприятие «АВТО Интернешнл»,г. Киев
Официальный Импортер и Дистрибьютор автомобилей MAZDA и SUZUKI в Украине
Эксперт по заказу автомобилей департамента продажи автомобилей Mazda
Работа с Производителем
· ежедневная корреспонденция с учредителями предприятия, Производителями по текущим вопросам департамента
продажи автомобилей;
· обеспечение работы с Производителем по направлению заказов в производство (анализ рынка, анализ складских
запасов, подготовка прогнозов продаж, подготовка и заполнение соответствующих
сопроводительных документов в адрес Производителя);
· подготовка и заполнение заказов автомобилей для дальнейшей отправки Производителю;
· подготовка и отправка ежедневных, еженедельных и ежемесячных отчетов продаж;
· работа по изучению комплектаций автомобилей и дальнейшего информирования соответствующих служб.
Работа с бухгалтерской программой AXAPTA:
· внесение данных в программу о заказанных автомобилях в производство;
· внесение данных в программу о готовых автомобилях;
· ведение в программе данных о комплектациях автомобилях, цветах кузова;
· формирование в программе различного вида отчетности для дальнейшего использования в работе;
· бронирование автомобилей, выставление счетов.
Ежедневная оперативная работа:
· подготовка материалов и участие в переговорах с учредителями предприятия, производителями по вопросам
департамента продажи автомобилей;
· подготовка материалов и участие в рабочих совещаниях сотрудников предприятия по вопросам департамента продажи
автомобилей;
· систематизация и хранение входящей/исходящей корреспонденции департамента продажи автомобилей;
· оформление договоров купли-продажи, актов списания.
· доведение до сотрудников департамента продажи автомобилей Mazda содержания распоряжений и приказов по фирме, а
также приказов и распоряжений директора департамента продажи автомобилей
Mazda, и осуществление контроля за сроками их выполнения;
· выполнение устных и письменных переводов с русского языка на английский язык и обратно.
ОБРАЗОВАНИЕ
2005 – 1999 Национальный Авиационный Университет , г. Киев
· Факультет: Филология
· Специальность: Перевод
Диплом с отличием
ТРЕНИНГИ
2006 «Эффективное взаимодействие подразделений в процессе развития клиентной
ориентации компании»
2007 «Корпоративные стандарты качественного обслуживания клиентов в автосалоне»
2007 участие в двухдневном тренинге по выводу новых моделей на рынок – Mazda6 и
Mazda5 (изучение новых моделей, встреча с дизайнерами и разработчиками,
тест-драйв), Германия
2008 тренинг Mazda Motor Corporation (Леверкузен, Германия) по внедрению электронной системы проведения тренингов
для сотрудников компании
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА
Ответственность, трудоспособность, коммуникабельность, умение работать в команде,
ориентированность на результат, инициативность, дисциплинированность,
дружелюбность.
Дополнительные сведения
Знание языков: русский, украинский, английский. Осуществление переводов, в том числе
технических текстов, с русского на английский и с английского на русский