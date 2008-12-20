$100
Требуется сделать типовой магазин на django с использованием модулей: staticgenerator chunk flatpages верстка готова. срок достаточно ограничен, приступить надо как можно раньше. icq: 260949660
Веб-программирование4 заявки
Закрыт
14 лет назад
Требуется сделать типовой магазин на django с использованием модулей: staticgenerator chunk flatpages верстка готова. срок достаточно ограничен, приступить надо как можно раньше. icq: 260949660
Нужен php программист сделать несколько правок на сайте, если сработаемся будут регулярные заказы, опыт обязателен (или сильное желание его получить) php/mysql/html/css icq: 260949660
Нужно сделать несколько доработок по сайту, срочно. Начать нужно сразу же. Только с опытом. Без предоплаты. писать в личку.