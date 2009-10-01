Инженер-программист
с 10.2009 по наст. время (9 месяцев)
IT Star (Партнерская деятельность)
Обязанности:
•проектирование базы данных (MySql),
•разработка портала партнерской системы (интерфейсная часть).
Навыки:
•глубокие знания языка программирования Perl.
•понимание принципов ООП.
•написание объектно-ориентированного кода на Perl.
•использование модулей CPAN и написание своих.
•написание test cases.
•уверенное использование регулярных выражений.
•оптимизация существующего кода (реализация многопоточности, рефакторинг кода).
•разработка архитектуры базы данных.
•разработка сетевых приложений.
•работа с threads, сокетами.
•работа с шаблонами: HTML::Template, XML/XSLT.
Дополнительные навыки:
•разработка ПО под Unix.
•навыки С, С++.
•HTML, CSS.
•Javascript, jQuery.
•знание SQL (MySql, PostgreSQL(PL/PgSQL)).
•тестирование Web приложений.
•навыки удаленной работы по протоколам SSH, FTP.
•представление об этапах и нюансах процесса разработки ПО.
•опыт работы с nginx.
•memcached, memcachedq.
•навыки работы с jira, svn, git.
•опыт написания bash-скриптов.
•базовые навыки Flash (Action Script 2.0).
•английский – Upper Intermediate(сертификат LSE).
•знание сетевых протоколов.
Программист Perl
с 05.2009 по 11.2009 (6 месяцев)
ООО «НетСтайл» (IT)
Обязанности:
•разработка CRM-системы,
•разработка портала для СМС-рассылок, (протоколы XML, SOAP, JSON, SMTP)
•разработка VoiceInformer.
•написание тестов.
Программист Perl
с 03.2008 по 05.2009 (1 год)
Почтовый сервис Mail.ua, портал Infostore.org (IT)
Обязанности:
•разработка и внедрение системы распределения нагрузки и мирроринга медиаконтента сайта;
•пользовательский интерфейс.
•анти-спам защита.
•разработка тестов для системы хранения информации.
•вспомогательные скрипты.
•доработка и усовершенствование существующего кода.
•добавление нового функционала.
•тестирование интерфейса.