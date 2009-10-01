Инженер-программист

с 10.2009 по наст. время (9 месяцев)

IT Star (Партнерская деятельность)

Обязанности:

•проектирование базы данных (MySql),

•разработка портала партнерской системы (интерфейсная часть).

Навыки:

•глубокие знания языка программирования Perl.

•понимание принципов ООП.

•написание объектно-ориентированного кода на Perl.

•использование модулей CPAN и написание своих.

•написание test cases.

•уверенное использование регулярных выражений.

•оптимизация существующего кода (реализация многопоточности, рефакторинг кода).

•разработка архитектуры базы данных.

•разработка сетевых приложений.

•работа с threads, сокетами.

•работа с шаблонами: HTML::Template, XML/XSLT.

Дополнительные навыки:

•разработка ПО под Unix.

•навыки С, С++.

•HTML, CSS.

•Javascript, jQuery.

•знание SQL (MySql, PostgreSQL(PL/PgSQL)).

•тестирование Web приложений.

•навыки удаленной работы по протоколам SSH, FTP.

•представление об этапах и нюансах процесса разработки ПО.

•опыт работы с nginx.

•memcached, memcachedq.

•навыки работы с jira, svn, git.

•опыт написания bash-скриптов.

•базовые навыки Flash (Action Script 2.0).

•английский – Upper Intermediate(сертификат LSE).

•знание сетевых протоколов.

Программист Perl

с 05.2009 по 11.2009 (6 месяцев)

ООО «НетСтайл» (IT)

Обязанности:

•разработка CRM-системы,

•разработка портала для СМС-рассылок, (протоколы XML, SOAP, JSON, SMTP)

•разработка VoiceInformer.

•написание тестов.

Программист Perl

с 03.2008 по 05.2009 (1 год)

Почтовый сервис Mail.ua, портал Infostore.org (IT)

Обязанности:

•разработка и внедрение системы распределения нагрузки и мирроринга медиаконтента сайта;

•пользовательский интерфейс.

•анти-спам защита.

•разработка тестов для системы хранения информации.

•вспомогательные скрипты.

•доработка и усовершенствование существующего кода.

•добавление нового функционала.

•тестирование интерфейса.