Написание музыки на заказ. Под любые задачи(реклама, мультфильм, спектакль, игра и т.д.) В любом стиле. Профессионально и в срок.

Характеристика

Предпочитаю профессиональный и ответственный подход к творческим задачам. Нацелен на результат и умею работать в команде. Быстро обучаюсь новому и готов к переездам.

Трудовая деятельность

Виолончелист, аранжировщик, #Rockcellos 2015 — Настоящее время

• Выступление на концертах

• Обработка и адаптация музыкального репертуары группы

Аранжировщик

• Note-store.com (2019)

• "Русские музыкальные сезоны" (2018)

Композитор

• "Everypixel Group" (2016-2019) – создание музыки для аудио-стоков

• "Союзмультфильм" (2021-наст.вр.) – создание песен и музыки

• "Rocket Games" (2021-наст.вр.) – создание музыки к игре

Образование

Специалитет , Санкт–Петербургская государственная консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова, Санкт-Петербург 2013 — 2018• "Искусство концертного исполнительства" (концертный исполнитель, преподаватель)

Среднее профессиональное, Уральский музыкальный колледж при УГК им. М.П. Мусоргского, Екатеринбург 2005 — 2013• "Инструментальное исполнительство" (виолончель)• "Композиция" (2008-2013),