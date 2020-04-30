Группа в соц.сетях приносит меньший результат чем хотелось? Есть решение! Запишитесь на бесплатную диагностику группы
Продвижение групп в соц.сетях.
- Создаю единый фирменный стиль оформления для постов
— Создаю контент-план на определенный период, который будет доносить ключевые идеи
— Внедрю в посты специальный простой первый шаг, чтобы стимулировать заявки
— Подготовлю и опубликую специальные полезно-продающие посты, которые ненавязчиво привлекут клиентов
— Сделаю специальные посты, которые будут стимулировать клиентов обращаться именно к вам
- Проведу несколько активностей для продвижения группы БЕЗ БЮДЖЕТА
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