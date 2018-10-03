Качественные тексты

Добрый день! Меня зовут Валерия. Специализируюсь на написании текстов. Примеры моих работ:

1. Дети. Как почистить игрушки для ванной http://lazybee.ru/kak-pochistit-igrushki-dlya-vannoj/﻿

2. Интерьер. Как оборудовать место для чтения в квартире http://lazybee.ru/kak-oborudovat-mesto-dlya-chteniya-v-kvartire/﻿

3. Дизайн. Современная кухня в стиле минимализм http://lazybee.ru/sovremennaja-kuhnja-v-stile-minimalizm/﻿

4. Хобби. Открытки скрапбукинг в стиле Прованс http://lazybee.ru/otkrytki-skrapbuking-v-stile-provans/