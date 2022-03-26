PHP+MySQL программист.
Работаю на основе собственного движка.
Возможности:
1. Создание/редактирование/удаление внутренних страниц сайта.
2. Администрирование пользователей сайта.
3. Настройки сайта
4. Изменение контента блоков размещенных на сайте
5. Модуль "Каталог продукции" (Группы, разделы, товары, изображения)
6. Модуль "Новости"
Разработка админской и клиентской части.
Демо-есть.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Редактирование товара163 просмотра
- Редактор группы каталога продукции164 просмотра
- Кталог продукции список160 просмотров
- Права пользователей140 просмотров
- Редактирование пользователя149 просмотров
- Список пользователей и групп217 просмотров
- Редактирование текстовой страницы сайта150 просмотров
- Список текстовых страниц сайта158 просмотров
- Настройки сайта160 просмотров
- Новости настройки133 просмотра
- Новсоти редактирование136 просмотров
- Новости список117 просмотров