lazybones

Вадим Хардин lazybones

 
49 летРоссия/Екатеринбург
15 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад

PHP+MySQL программист.

Работаю на основе собственного движка.

Возможности:

1. Создание/редактирование/удаление внутренних страниц сайта.

2. Администрирование пользователей сайта.

3. Настройки сайта

4. Изменение контента блоков размещенных на сайте

5. Модуль "Каталог продукции" (Группы, разделы, товары, изображения)

6. Модуль "Новости"

Разработка админской и клиентской части.

Демо-есть.

PHPMySQL
Портфолио
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