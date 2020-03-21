Юристы
Договорное право
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Семейное право
Наборщик текстов, схем, таблиц (не рукописные)
Опыт работы 11 лет 8 месяцеСентябрь 2012 — по настоящее время
Северо-Кавказский федеральный университет
Ставрополь, www.ncfu.ru/
главный специалист
- осуществление взаимодействия с институтами развития, бизнес-структурами, научно-исследовательскими организациями и вузами в области создания и внедрения результатов интеллектуальной деятельности,
- координация и создание малых инновационных предприятий с участием университета,
- сопровождение перспективных исследований и разработок за счет средств государственного бюджета, бюджетов субъектов федерации, внебюджетных источников,
- проведение мониторинга существующих форм государственной, в том числе региональной и муниципальной, и негосударственной поддержки инновационных проектов университета,
- взаимодействие с государственными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, финансовыми институтами, предприятиями, организациями и учреждениями в области создания и внедрения результатов интеллектуальной деятельности,
- подготовка, организация и участие в выставках, семинарах по направлению инновационная деятельность, научно-техническое развитие.
В 2014 г. прошла курсы повышения квалификации по направлению «Интеллектуальная собственность. Правовое обеспечение»(г. Санкт-Петербург)
В 2015 г. прошла образовательную программу "Развитие инновационной экосистемы и взаимосвязей с промышленностью", реализуемой ОАО "Технопарк Санкт-Петербург" и ОАО "РВК"
Сентябрь 2011 — сентябрь 2012
Ставропольская государственный медицинский университет
Ставрополь, stgmu.ru/
специалист отдела инновационного развития и интеллектуальной собственности.
а) перспективное и текущее планирование инновационной и патентной деятельности;
б) ведение документации, подготовка проектов документов по инновационной и патентной работе;
в) помощь в оформлении официальной документации, входящей в состав конкурсных заявок на участие в инновационных программах, конкурсах, грантах;
г) проведение экспертизы и проверки документов, а также внесение корректировок в проекты документов, положений и т.д.;
д) помощь в организации оформления документов и создании хозяйственных обществ и инновационных предприятий на базе Академии, составление лицензионных договоров, аудит созданных предприятий, в соответствии с № 217-ФЗ;
е) оказание методической помощи структурным подразделениям по выполнению научно-исследовательской и научно-методической работы;
ж) участие в организационных мероприятиях, связанных с подготовкой и проведением инновационных мероприятий, конкурсов;
з) участие от имени академии в работе семинаров и конференций по своей специализации, курсах повышения квалификации;
и) правовая защита охраноспособных объектов интеллектуальной собственности;к) помощь молодым ученым и студентам в освоении деятельности инновационного предпринимателя.
Сентябрь 2010 — март 2011
ООО "Бизнес-Мост"Ставрополь
юрист
- консультационная деятельность по юридическим вопросам гражданской и семейной категории дел;
-составление договоров, исковых заявлений, надзорных и кассационных жалоб;
-представительство в суде.
Февраль 2008 — август 2010
Лаборатория клинических методов обучения СФ МГГУ им. М.А.Шолохова
специалист по учебно-методической работе
- осуществление консультаций по юридическим вопросам гражданской, семейной, жилищной категории дел;
- участие в тренингах (слет добровольцев «доброград 2009», «доброград 2010», тренинг по Коммуникативной Коррекции Поведения)- принимала активное участие в составлении проекта «Правознайка» (основное направление правовое просвещение молодежи посредством разработки и проведения студентами комплекса правовых занятий)
Высшее образование
Филиал Московского государственного гуманитарного университета имени М.А. Шолохова, Ставрополь
Юриспруденция