Окажу услуги по набору текстов, а также в области юриспруденции (составление претензий, жалоб, исков)

Юристы

Договорное право

Регистрация юридических лиц

Семейное право

Наборщик текстов, схем, таблиц (не рукописные)

Опыт работы 11 лет 8 месяцеСентябрь 2012 — по настоящее время

Северо-Кавказский федеральный университет

Ставрополь, www.ncfu.ru/

главный специалист

- осуществление взаимодействия с институтами развития, бизнес-структурами, научно-исследовательскими организациями и вузами в области создания и внедрения результатов интеллектуальной деятельности,

- координация и создание малых инновационных предприятий с участием университета,

- сопровождение перспективных исследований и разработок за счет средств государственного бюджета, бюджетов субъектов федерации, внебюджетных источников,

- проведение мониторинга существующих форм государственной, в том числе региональной и муниципальной, и негосударственной поддержки инновационных проектов университета,

- взаимодействие с государственными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, финансовыми институтами, предприятиями, организациями и учреждениями в области создания и внедрения результатов интеллектуальной деятельности,

- подготовка, организация и участие в выставках, семинарах по направлению инновационная деятельность, научно-техническое развитие.

В 2014 г. прошла курсы повышения квалификации по направлению «Интеллектуальная собственность. Правовое обеспечение»(г. Санкт-Петербург)

В 2015 г. прошла образовательную программу "Развитие инновационной экосистемы и взаимосвязей с промышленностью", реализуемой ОАО "Технопарк Санкт-Петербург" и ОАО "РВК"

Сентябрь 2011 — сентябрь 2012

Ставропольская государственный медицинский университет

Ставрополь, stgmu.ru/

специалист отдела инновационного развития и интеллектуальной собственности.

а) перспективное и текущее планирование инновационной и патентной деятельности;

б) ведение документации, подготовка проектов документов по инновационной и патентной работе;

в) помощь в оформлении официальной документации, входящей в состав конкурсных заявок на участие в инновационных программах, конкурсах, грантах;

г) проведение экспертизы и проверки документов, а также внесение корректировок в проекты документов, положений и т.д.;

д) помощь в организации оформления документов и создании хозяйственных обществ и инновационных предприятий на базе Академии, составление лицензионных договоров, аудит созданных предприятий, в соответствии с № 217-ФЗ;

е) оказание методической помощи структурным подразделениям по выполнению научно-исследовательской и научно-методической работы;

ж) участие в организационных мероприятиях, связанных с подготовкой и проведением инновационных мероприятий, конкурсов;

з) участие от имени академии в работе семинаров и конференций по своей специализации, курсах повышения квалификации;

и) правовая защита охраноспособных объектов интеллектуальной собственности;к) помощь молодым ученым и студентам в освоении деятельности инновационного предпринимателя.

Сентябрь 2010 — март 2011

ООО "Бизнес-Мост"Ставрополь

юрист

- консультационная деятельность по юридическим вопросам гражданской и семейной категории дел;

-составление договоров, исковых заявлений, надзорных и кассационных жалоб;

-представительство в суде.

Февраль 2008 — август 2010

Лаборатория клинических методов обучения СФ МГГУ им. М.А.Шолохова

специалист по учебно-методической работе

- осуществление консультаций по юридическим вопросам гражданской, семейной, жилищной категории дел;

- участие в тренингах (слет добровольцев «доброград 2009», «доброград 2010», тренинг по Коммуникативной Коррекции Поведения)- принимала активное участие в составлении проекта «Правознайка» (основное направление правовое просвещение молодежи посредством разработки и проведения студентами комплекса правовых занятий)

Высшее образование

Филиал Московского государственного гуманитарного университета имени М.А. Шолохова, Ставрополь

Юриспруденция