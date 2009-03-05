Потрібно зробити redirect для сайта (index.php) Функції і ефект: 1) юзери, які набирають адресу сайта або приходять на сайт по лінку, бачать затінену сторінку сайта і діалогове вікно (дивіться скріншот) 2) функції діалогового вікна: - інтро текст - залишитися на ...