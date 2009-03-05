lchonline

Lavva Lch lchonline

 
76 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Redirect (php) [2]

    $15

    Потрібно зробити redirect для сайта (index.php) Функції і ефект: 1) юзери, які набирають адресу сайта або приходять на сайт по лінку, бачать затінену сторінку сайта і діалогове вікно (дивіться скріншот) 2) функції діалогового вікна: - інтро текст - кнопка - ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Redirect (php)

    Потрібно зробити redirect для сайта (index.php) Функції і ефект: 1) юзери, які набирають адресу сайта або приходять на сайт по лінку, бачать затінену сторінку сайта і діалогове вікно (дивіться скріншот) 2) функції діалогового вікна: - інтро текст - залишитися на ...

    PHP
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
swsgadmin
Group 
NaN летУкраина
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
10 отзывов
$15
10 баллов
15 лет назад
Проект для The SWS Group
Хороший заказчик. Приятно сотрудничать.
Быстро, качественно и надежно! Как и ожидалось.
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