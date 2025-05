Java Developer

Коваленко Владимир Сергеевич

сотовый +7 923 225 32 16

Skype: kvs__vovka

icq^ 234187442

E-mail: [email protected]

Предполагаемая вакансия

Программист Java

Дата и место рождения

30.06.1983

г. Новосибирск

Образование

Высшее, Факультет прикладной математики и информатики НГТУ, инженер-математик, системный программист.

Опыт:

2002г. ­ ЗАО Т.Б.М. Адаптирование (распределение) системы складского учета (FoxPro);

ноябрь 2006 – декабрь 2008:

ООО «Винус», Java-разработчик сервера платежной системы «pinpay express» (Мониторинг терминалов, система обработки событий терминала, серверных action-ов, система кредитования Агентов, система вознаграждения менеджеров, система бонусов, бухгалтерские отчеты, …)

Навыки и опыт

Технологии Java: J2EE, Hibernate, Spring, JasperReports, Acegi, Quartz, JUnit, e.t.c.

Работа с СУБД: PostgreSQL, меньше - Oracle

Другие языки и технологии:

Владение языками и шаблонами моделирования:

UML, UP(RUP), GRASP, GoF, Rational Rose, MS Visio

OS: Windows, Unix(Linux Red Hat 9), FreeBSD

Языки: C, C++( Builder, VS, . NET), C#, Pascal(Delphi, Kylix), Assembler

Опыт использования других языков и инструментальных средств: VBScript, VBA(Word), XML, XSL, XSLT, e.t.c.

Опыт программирования под Windows (API, MFC)

Мои сильные стороны

Ответственность, увлеченность работой, творческий подход

Kovalenko Vladimir Sergeevich

mobile phone: +7 923 225 32 16

E-mail: [email protected]

Expected vacancy

Java Developer

Date and place of birth

30.06.1983

Russia, Novosibirsk

Education

NSTU, faculty of Applied Mathematics and Computer Science, mathematician, system programmer.

Experience:

2002 ­ ЗАО Т.Б.М. (supply and manufacture of components for construction) ­ Adapting (distribution) system of the warehouse (FoxPro);

November 2006 - December 2008:

OOO «Винус», Java-developer of a server payment system «pinpay express» (monitoring terminals, the system event terminal server action-s, credit agents, the system will reward managers, bonuses, accounting records, ...)

Skills and Experience

Java Technologies: J2EE, Hibernate, Spring, JasperReports, Acegi, Quartz, JUnit, e.t.c.

Working with Databases: PostgreSQL, Oracle

Other languages and technologies:

Languages and modeling templates:

UML, UP(RUP), GRASP, GoF, Rational Rose, MS Visio

OS: Windows, Unix(Linux Red Hat 9), FreeBSD

Languages: C, C++( Builder, VS, . NET), C#, Pascal(Delphi, Kylix), Assembler

Experience with other languages and tools: VBScript, VBA(Word), XML, XSL, XSLT, e.t.c.

The experience of programming under Windows (API, MFC)

My strengths

Responsibility, dedication, creativity